En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con los hermanos Pablo y Felipe Ilabaca a raíz del lanzamiento de su nuevo proyecto musical, Hermanos Ilabaca (“HI”), con su primer sencillo: “Solo de ti”.

El debut en sociedad de la nueva aventura de los principales compositores de Chancho en Piedra fue en medio de un show sorpresa en el Bar Liguria de Manuel Montt, lo que significó el nacimiento de “la primera guagüita de los Hermanos Ilabaca”. “Estrenamos cinco canciones frente a un público que acudió al llamado muy rápido”, describió Felipe, el bajista de la dupla.

“Ahora viene lo mejor, creo yo, que es sacar la música del closet y que la gente lo conozca. Ahora estamos con todas las pilas promocionando. Queremos tocar mucho”, complementó su hermano, Pablo, quien también aseguró que el disco que se viene para este proyecto posee 11 canciones.

La nueva aventura de los Hermanos Ilabaca

No es novedad para Pablo y Felipe estar siempre haciendo varias cosas a la vez. Si bien en otros tiempos su proyecto principal consistía en el extinto grupo Chancho en Piedra, agrupación de la que el guitarrista se desligó en 2018, siempre hubo otras cosas rondando: el proyecto infantil Achú; 31 Minutos; y la Cantata Rock, por mencionar algunos.

Y es que “HI” viene a tomar el sitial liberado por su banda madre el pasado mes de julio, cuando se despidieron de su fanaticada ante dos Movistar Arena totalmente repletos.

“Esta es una música fresca que surgió de la necesidad de volver a trabajar juntos. No componíamos juntos desde el 2016, que fue el último disco que hicimos juntos con Chancho en Piedra”, relató Felipe Ilabaca, quien también aseguró que “HI” no surgió con mayores ambiciones.

“Honestamente no lo hicimos para crear una carrera e inventar esto. Dijimos, ‘juntémonos a ver qué pasa’ y pasó. La química estaba intacta y surgió esta idea de hacerlo cada vez más grande. Ha sido una etapa muy bonita, un renacer y siento que estamos haciendo que nunca habíamos hecho antes”, añadió.

¿A qué suena “HI”?

Por otra parte, los hermanos Pablo y Felipe Ilabaca desmenuzaron un poco la sonoridad de su nuevo proyecto, “HI”, el que fue descrito por la conductora Sandra Zeballos como “pura fiesta y alegría”.

“Es como nosotros sentimos la fiesta. Tratamos de hacer un disco que no es necesariamente para acompañar una fiesta, pero es una música alegre y fresca. Es bailable en distintas cadencias y tiene influencias que van desde la música afrolatina, con mucho del color brasileño, de la música andina y la música de raíz afroamericana, que es el soul y el funk”, describió Felipe Ilabaca, quien luego comentó que su nuevo trabajo “tiene poco de rock”.

“Lo quisimos hacer deliberadamente fuera del cliché del rock, no porque no nos guste, pero queríamos hacer un disco de música de cadencia bailable y no caer en el lugar común, sino que darle una sofisticación”, agregó.

Pero el espíritu fiestero de la nueva música de este destacado dúo de música nacional no solo obedece a antojos sonoros: también posee una postura social.

“Sentimos que es una bandera que hay que enarbolar en épocas en que el pueblo se siente muchas veces triste y confundido, sobre todo después de los eventos que han pasado desde estos 4 o 5 años. A este país le hace falta fiesta y nos pusimos desde lugar. Dijimos, ‘hay que hacer algo para alegrar y aportar a la alegría del país‘”, añadió el dúo de hermanos.

La “desaparición” de Chancho en Piedra

Cualquiera podría pensar que “HI” podría ser una suerte de consuelo para aquellos fanáticos viudos de Chancho en Piedra. No obstante, los Hermanos Ilabaca aseguraron que “no nos podemos comprometer ni hacer responsables de las víctimas de la desaparición de Chancho“.

“Sin embargo, queremos decir que si bien en este proyecto no están nuestros ex compañeros, siempre fue la misma mano compositiva en toda la carrera. Este espíritu fiestero del que hablamos es el que siempre tuvimos también con nuestros ex compañeros. Son sendos singles y sendos álbumes que hicimos con el mismo espíritu: alegrar a la gente. Siempre ha sido el manifiesto“, expusieron los hermanos, quienes adelantaron que realizarán un concierto en el Teatro Italia este 30 de septiembre.