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“Esa es la imagen que él instaló de mí para justificarse; igualmente prefiero ser catalogada de loca que infiel, cafiche y estafadora”

Marité Matus respondió duramente a las críticas que recibió por parte de sus seguidores tras ausentarse a la audiencia por su divorsio.

Nicolás Lara Córdova

“Esa es la imagen que él instaló de mí para justificarse; igualmente prefiero ser catalogada de loca que infiel, cafiche y estafadora”

El pasado martes, Camilo Huerta y Marité Matus debían presentarse en el Juzgado de Garantía de Colina para la primera audiencia relacionada con su proceso de divorcio. Sin embargo, la expareja de Arturo Vidal no asistió debido a un problema de salud que la habría afectado.

No obstante, durante las últimas horas, diversos usuarios cuestionaron duramente a Marité Matus luego de que compartiera registros disfrutando de una estadía en un hotel de Buenos Aires, situación que generó dudas respecto a los motivos de su ausencia.

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Entre los comentarios que recibió, uno de los usuarios la calificó de “loca”, lo que provocó una contundente respuesta por parte de la influencer, quien además aprovechó de lanzar duros dardos contra su exesposo, Camilo Huerta.

“Estoy súper cuerda. Esa es la imagen que él instaló de mí para justificarse. Eso hacen los narcisistas. Igualmente prefiero ser catalogada de loca que infiel, cafiche y estafadora”, escribió.

Posteriormente, Matus respondió a otro usuario que también la criticó por la polémica, generando reacciones divididas entre sus seguidores.

“¿Tú crees que a mí me importa tu opinión? ¿Qué show comencé yo? Solo me defendí de un mitómano. Mi conciencia está tranquila. Yo no estafé ni engañé a nadie”, señaló.

Las publicaciones de Marité Matus rápidamente generaron repercusión en redes sociales, donde varios usuarios respaldaron sus dichos, mientras que otros cuestionaron el tono de sus respuestas en medio del mediático proceso de divorcio con Camilo Huerta.

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