Ministro Muñoz califica como “una crisis definitiva” el paro portuario en Coronel: “Llevan semanas sin dialogar”

La mañana de este lunes, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, calificó de “extraordinariamente extenso” el paro del Puerto Coronel que se extiende casi por dos meses. Todo esto, mientras se encuentra en la región del Biobío como mediador con los trabajadores portuarios.

En concreto, el secretario de Estado comentó a T13 que “tenemos un paro que ya está próximo a terminar su octava semana, extraordinariamente extenso, una crisis en definitiva. Observamos a dos partes que si bien a ambas les gustaría que el puerto pudiera volver a operar, la verdad es que llevan semanas sin dialogar ”.

“Nos hemos propuesto dos objetivos. Primero, que se sienten a la mesa a conversar; segundo, tratar de trabajar lo antes posible para que el puerto vuelva a operar, a ofrecer trabajo, pueda volver a resolver el tema de los contenedores que están guardados todavía, que llevan semanas en el puerto”, explicó.

En ese contexto, Muñoz explicó “esto se gatilla producto de un operario que cae de una grúa al agua y se detecta que tenía presencia de droga. Entonces, ante eso, se identifica que la política de alcohol y droga no estaba siendo completamente operativa, estaba operativa para casos de accidente y es por eso que se detecta la droga a esta persona, que no se estaba haciendo el control aleatorio. Con base en eso se define que hay que hacerlo y ahí no hubo acuerdo en cómo se podía hacer de buena forma ese control”.

“Aparecen otros temas que se ponen en la mesa, por ejemplo, asociado a la forma en cómo se asignan los turnos de trabajo. Todo esto va sumando a un conflicto que lleva ya casi ocho semanas. En materia de la política de alcohol y droga creo que está bastante abordado, bastante resuelto, lo mismo respecto del tema de asignación de turnos. Creo que faltan algunos detalles que es importante resolverlos en la mesa de conversación ”, agregó el titular de Transporte y Telecomunicaciones.

En esa línea, finalizó enfatizando en que “esta es una empresa privada, a nosotros como autoridad no nos corresponde definir la forma que tiene la empresa para administrar su puerto. Si este fuera un puerto público, nosotros tenemos un rol importante como Estado en el control, pero en el caso de un puerto privado nosotros más bien lo que estamos haciendo es ayudar”.