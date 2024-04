Paro de trabajadores en Puerto Coronel: empresa anuncia querella por destrozos mientras que camioneros se sumaron a la movilización

18 días son los que los trabajadores del Puerto Coronel, en la región del Biobío, llevan movilizados. Se sumaron a ellos los camioneros. Las razones: falta de consenso con la empresa respecto a la aplicación de la política de drogas y alcohol; y otros seis puntos que serían exigidos por Puerto Coronel, pero que excederían el proceso de negociación colectiva (aumentar la productividad, bajar las dotaciones y la polifuncionalidad de los trabajadores, entre otros).

En lo relativo al test de alcohol y drogas, los trabajadores dijeron que hubo una mujer que murió por dejar su tratamiento médico para evitar arrojar resultados positivos por el consumo de un ansiolítico. Raúl Cabezas, presidente del Sindicato Número Uno de los Trabajadores Eventuales de Puerto Coronel contó:

“Nosotros lo único que hemos pedido es volver a trabajar con normalidad. Ellos nos pidieron seis puntos para tener mejoras; de ellos, nosotros accedimos, por el bienestar de la gente y para poder seguir trabajando, a cuatro, sin estar en una negociación, por estar vigente hasta el 2025. La empresa dijo: ‘Son los seis o ninguno’”.

Respecto a la adhesión por parte de los camioneros, apuntaron a problemas de abastecimiento y en lo relativo a la exportación, sumado a malas decisiones y a la falta de acuerdos con la gerencia del terminal. A tal punto ha llegado la situación que dijeron que había camioneros argentinos a la espera de la carga.

Freddy Martínez, dirigente de la Federación de Camioneros de la Zona Centro Sur, anunció: “Aquí los damnificados somos los camioneros, que no hemos podido trabajar. Nuestros clientes están complicados porque no pueden sacar sus mercaderías ni ingresarlas al puerto. Queremos ver cuáles son las señales de solución. Nosotros no tenemos posición en ninguna de las dos partes, porque no nos corresponde; lo único que queremos es que esto se resuelva porque va más allá de un problema entre privados Por eso ha intervenido el Gobierno”.

A través de un comunicado, desde Puerto Coronel confirmaron que interpondrán querellas contra quienes resulten responsables de destrozos en las oficinas y en las vías férreas. Finalmente, este viernes se reunirán con la delegación presidencial para sostener una mesa de trabajo.