“Se dirigen al divorcio”: Medios estadounidenses alertan de una inminente ruptura entre Jennifer Lopez y Ben Affleck

¿Todo se derrumbó? Medios internacionales han encendido las alarmas sobre un posible quiebre entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, quienes retomaron su relación amorosa luego de 20 años y se casaron en 2022.

Así lo dejó entrever el conocido portal estadounidense TMZ, donde consignaron que ambos no estarían viviendo juntos en su casa matrimonial y que el actor se mudó a su departamento de soltero.

“El actor fue fotografiado el jueves por la mañana en el barrio de Brentwood, de Los Ángeles, donde nos dijeron que salió de una casa a la que se le ha visto ‘yendo y viniendo’, en la cual también se le ha visto pasar las últimas noches”, expusieron en el tabloide.

A estos rumores se suman los reportes de InTouch, donde afirman que el divorcio estaría a la vuelta de la esquina. Una fuente no revelada aseguró al medio que “la escritura está en la pared: se acabó. Se dirigen al divorcio y, por una vez, ¡(Ben) no tiene la culpa!”.

“Ahora se está centrando en su trabajo y en sus hijos”, detalló la fuente. “Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de sus sueños que estuvieron buscando durante dos años. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay forma de que hubiera durado”, agregó.

Y es que los rumores de ruptura aumentaron el pasado 6 de mayo, cuando JLo llegó sin su esposo a la Met Gala. De hecho, People asegura que ya son 47 los días en que la pareja no se ha dejado ver públicamente.

Según indicaron algunos cercanos al medio, ambos “tenían inconvenientes para manejar su relación en público. JLo disfrutaba bastante al mostrarse en eventos, mientras que Affleck simplemente quería tener una vida más privada”, detallaron.

“Esperaron casi dos décadas para volver a estar juntos, pero al final, simplemente no pudieron hacerlo funcionar”, afirmó la fuente al portal. “Ambos dijeron que habían madurado y aprendido de sus errores, pero algunos de los problemas más importantes que los separaron la primera vez siguieron siendo los mismos”.