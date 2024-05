“Estoy enganchada”: Dua Lipa asegura que cree más en la astrología que en la terapia psicológica

Dua Lipa generó debate al revelar su particular forma de enfrentar sus problemas y tomar decisiones importantes en su vida. En lugar de buscar la ayuda de un terapeuta tradicional (un psicólogo), la famosa cantante opta por reunirse mensualmente con su astróloga, Rosie, quien utiliza el horóscopo y la posición de los astros para supuestamente predecir el futuro y ofrecerle orientación.

En una reciente entrevista para el podcast Dish, Dua Lipa compartió detalles sobre su enfoque poco convencional. “Digámoslo así. No tengo terapeuta, pero tengo una astróloga. Cada vez que tengo un dilema hablo con mi Rosie. Le pregunto, ¿qué dice este mes? ¿Cómo será? Y ella me responde: ‘chica, estos días serán una locura’”, explicó la cantante, mostrando su total confianza en la astrología, a pesar de que no es una ciencia ni algo que se fundamente en la evidencia.

Confesó estar muy involucrada en la astrología y en la lectura del horóscopo

Dua Lipa, una de las artistas más influyentes de la actualidad, encontró en la astrología una fuente de consuelo y claridad. “Es muy buena. Me encanta. Yo solía hacerlo (tener una sesión astrológica) todos los años en mi cumpleaños, obtener como un resumen anual. Pero ahora profundizo un poco más. Estoy enganchada”, destacó la cantante.

En el último tiempo, uno de los debates más recurrentes ha sido entre las ciencias y creencias como la astrología. En Chile, profesionales de la astronomía, psiquiatría, psicología y medicina se han enfrentado con representantes de la astrología, además de trabajadores de algunas pseudociencias.