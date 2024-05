“Todavía siento que no me parezco”: fanático argentino se ha realizado más de 30 cirugías para parecerse a Ricky Martin

Un fanatismo a otro nivel. Así da cuenta el testimonio de Fran Mariano, un seguidor argentino de Ricky Martin que ha gastado alrededor de 850 mil euros en intervenciones estéticas, más de 900 millones en pesos chilenos, para parecerse lo más posible a su ídolo.

Según consignó el medio británico The Sun, el joven de 33 años ha estado obsesionado con el cantante puertorriqueño desde que tenía 16 años, cuando por primera vez lo vio en televisión y confesó que “pensé que con esa apariencia todos me amarían”.

Su primera cirugía para intentar parecerse a Ricky Martin fue a sus 18 años y desde ahí en adelante ha pasado por más de 30 intervenciones para lograrlo. Pero, pese al alto número de modificaciones estéticas, Mariano reconoció que aún no ha logrado la misma apariencia del artista, y, por el contrario, ha arriesgado su vida en su afán por parecerse a él.

“Si soy honesto, todavía siento que no me parezco a Ricky Martin. He pasado por mucho dolor físico y he estado al borde de la muerte por cirugías que eran innecesarias”, admitió el trasandino.

El joven ya se ha intervenido distintas partes de su cuerpo, como la nariz, los párpados, el mentón, las orejas, los pómulos, glúteos y hasta su dentadura, pero la cirugía con la que más complicaciones tuvo fue una dermilipectomía, una cirugía estética para tensar el abdomen.

“Tuve problemas con la dermolipectomía. Los puntos se abrieron y comencé a perder sangre. Me tuvieron que hacer tres transfusiones de sangre. Pasó lo mismo con mis nalgas, mi cuerpo los rechazó y hubo que extirparlos. También en la liposucción me quedé anémico”, relató.

A pesar de todas las complicaciones, Mariano dijo no estar arrepentido, pero sí reconoció que haría las cosas de otra manera.

“La verdad es que no tengo lugar para pensar en el arrepentimiento, ya que no es nada a lo que pueda volver, pero sí, ahora habría decidido diferente. Por ejemplo, conformarme con mi primera operación de nariz y no hacerme tres”, precisó.