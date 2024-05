Comisión de Seguridad aprueba norma que permite que reclusos mayores de 75 años y por causas de DD.HH puedan cumplir sus condenas en casa

28 de Septiembre del 2013/TIL TIL Detalle de los alambres de segurida del penal de Punta Peuco, centro de detención preventiva hasta donde serán trasladados los 10 reos que permanecen en el Penal Cordillera, destacando entre ellos el ex director de la DINA, Manuel Contreras, condenado a mas de 300 años de prisión por crímenes contra los Derechos Humanos durante la dictadura militar. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO.

En el marco de las votaciones del proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de reforzar las sanciones ante crímenes que atenten contra la vida de las personas, la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó durante este lunes una polémica norma que permite a los detenidos por causas vinculadas a Derechos Humanos puedan cumplir lo que resta de sus condenas en sus domicilios.

Por tres votos a favor y dos en contra, se aprobó la norma que fue impulsada por los parlamentarios Diego Schalper, Johannes Kaiser, Jorge Alessandri y Cristian Araya.

La indicación en cuestión señala que “se concederá libertad condicional para aquellas personas condenadas que hubiesen cumplido 75 años de edad y padecieran una enfermedad terminal o inhabilitante. En todo caso, deberán cumplirse las normas generales y requisitos que regulen su otorgamiento y revocación”.

Según consignó La Tercera, el diputado Kaiser defendió la norma señalando que “hay penales del país en los cuales hay adultos mayores de 75 años de edad, algunos de 80, 84, 90 años, incluso más, que se encuentran muchas veces en estado de demencia, que se encuentran sufriendo enfermedades terminales, y que no pueden ser, por tanto, sujetos al mismo trato que el de la población penal general, en razón de su condición distinta, sus necesidades y demandas de atención que son distintas a las de la población general”.

Por su parte, la diputada Lorena Fríes (CS), quien votó en contra de la indicación, comentó que efectivamente existen adultos mayores en todos los centros penitenciarios, pero que “la concentración de adultos mayores está efectivamente en Punta Peuco” y por eso no lo aprueba.

“Yo estaría de acuerdo con un proyecto así si se hubiera hecho la excepción respecto de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Porque bajo esta indicación es posible también que esas personas que no han contribuido, que ingresaron tardemente a los recintos penitenciarios, pasaron muchos años en libertad. La verdad es que no me parece de justicia”, argumentó.

Cabe mencionar que el proyecto ancla de la norma recoge la normativa contenida en otros proyectos impulsados por la bancada de Renovación Nacional sobre delitos con resultado de muerte.