El abogado Luis Silva emitió una serie de comentarios sobre la actuación de las autoridades del Ejército en relación con la trágica marcha en la que perdió la vida el conscripto Franco Vargas en Putre. Así, como también, el exconvencional del Partido Republicano igualmente cuestionó la acción judicial del INDH en defensa de los reclutas afectados.

Estos comentarios llegan en un momento en el que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso una querella ante el Juzgado de Garantía de Arica, acusando a funcionarios militares de aplicar apremios sobre las víctimas de manera consciente y voluntaria.

Según la querella presentada por el INDH, se habrían utilizado golpes de pies y puños en diferentes contextos, como durante la instrucción, mientras los conscriptos dormían o comían, e incluso durante las caminatas nocturnas en condiciones extremas de temperatura. Además, se habría privado a los conscriptos del sueño durante las noches, permitiéndoles dormir solo una hora.

Ante estos hechos y la querella del INDH basada en testimonios de conscriptos, Luis Silva compartió su perspectiva y señaló que “este hecho es de lamentar. Es de lamentar que en una operación de rutina, de entrenamiento de los conscriptos, fallezca un conscripto, se presenten cuadros infecciones que afecten a un montón... Le tuvieron que amputar una mano a un conscripto. Eso es lamentable”.

“Y entiendo que ahí hay que revisar. El mismo Ejército ha instruido sumarios internos. Por otra parte, entiendo que la Cámara de Diputados constituyó una comisión investigadora para esclarecer los hechos. Está la ministra en visita...”, añadió.

Su crítica al INDH

Tras ello, el abogado del Partido Republicano destacó el actuar del general Javier Iturriaga del Campo. “Yo sería muy cauto. Creo que es una situación delicada, en el sentido en el que hay que hacer las cosas muy bien (...) Desde mi punto de vista, el Comandante en Jefe del Ejército lo ha hecho bien. Porque en cuanto identificó que había ‘imprecisiones’... No sé qué significan honestamente...”, afirmó en conversación con Estado Nacional.

Y enseguida, cuestionó la querella y la versión de los hechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. “Yo no quiero contrastar con la información de la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos. No le creo (...) No es que no le crea, pero pongo un manto de duda que voy a esperar que se esclarezca en el procedimiento judicial. Porque lamentablemente el instituto...”, concluyó.