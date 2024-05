Ministra de Salud valora acuerdo en ley corta de isapres: es “un proyecto que tiene todos los elementos necesarios para dar estabilidad al sistema”

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, expresó estar “satisfecha” por el acuerdo alcanzado en torno a la ley corta de isapres en la comisión mixta, desde donde se despachó el proyecto de ley que busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema.

En una entrevista con La Tercera, la secretaria de Estado indicó que “haber llegado a un acuerdo en esa circunstancia es para quedar satisfecho y poder avanzar en un proyecto que tiene todos los elementos necesarios para dar estabilidad al sistema y no haya una disrupción”.

La comisión mixta que abordó la ley corta de isapres Ampliar

Consultada sobre por qué no se dejó caer la industria -si era una de las promesas en el programa de gobierno-, Aguilera respondió que “al sistema de salud uno no lo puede someter a cambios tipo Big Bang. Queremos hacer transformaciones, pero no en una crisis ”.

“Y yo no puedo ni el Presidente estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de dejar caer a las aseguradoras privadas, por las implicancias que tenía para los prestadores privados y para las personas”, añadió.

Finalmente, la ministra de Salud recalcó que “si nosotros hubiésemos querido que las isapres cayeran no habríamos presentado un proyecto de ley para cumplir la sentencia”.