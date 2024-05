Valdivia ve a Marcelo Díaz en la Copa América 2024: “Gareca respeta mucho la trayectoria”

Santiago

En el debate de Los Tenores este lunes, considerando la prenómina de 55 jugadores para disputar la Copa América, de los cuales saldrán los 23 futbolistas que defenderán a Chile en el torneo continental, un nombre se llevó los focos: Marcelo Díaz.

El bicampeón con La Roja generó debate entre nuestros panelistas, incluyendo a su excompañero de selección, Jorge Valdivia. “Los que están son los que entiendo han tenido los méritos para estar. Me sorprende lo de Marcelo Díaz, puede ser algo relacionado a lo de Eduardo Vargas, darle la oportunidad a un jugador en una posición donde Chile tiene jugadores, respetando su trayectoria más que su momento individual”, explicó el “Mago.

“Es un buen jugador, ha sido importante en la U, pero no es el que marca diferencias. Le da salida limpia a un equipo que antes no la tenía, pero no sé si para estar en la selección chilena”, planteó Jorge Valdivia, aunque aseguró que, bajo el criterio de Ricardo Gareca, si estará considerado en la nómina final.

“Él respeta mucho las trayectorias de los jugadores. Si él ve seriedad, profesionalismo, disciplina, que las tiene, y continuidad, es un jugador que puede ir a la Copa América”, concluyó el “Mago” en el debate con Los Tenores.