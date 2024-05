Por “culpa” de Gonzalo Jara: la herida que sufrió Jorge Valdivia jugando padel

Santiago

En la edición de Los Tenores este lunes, Jorge Valdivia apareció luciendo un vistoso parche en su nariz, cuestión que despertó rápidamente la curiosidad de los auditores y de sus compañeros en ADN.

Por lo mismo, el “Mago” debió dar explicaciones, justificando el tema ante una situación deportiva. “El viernes estaba jugando padel y mi compañero de torneo, Gonzalo Jara, sin avisarme ni gritarme, entró por atrás y me pegó un palazo. Yo estaba adelante”, expresó entre risas.

“Es un té para dos, como se dice, cuando la pelota va al medio. La pelota era mía, siempre estaba adelante. La pelota venía para mí y de la nada apareció Jarita para pegarme un palazo. Me rompió la nariz, me sangró. Me pusieron puntos falsos”, comentó Jorge Valdivia, aunque su hoy compañero de padel y también de selección chilena replicó la acusación.

“No es mi culpa. Estaba jugando de revés y Jorge se cruzó. Creo que nos faltó un poco de comunicación, pero culpa mía no es”, aseguró el excentral en una situación que dejó averiado al “Mago”.