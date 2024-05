La triste noticia que marcó el fin de semana en Argentina fue la muerte de César Luis Menotti, uno de los técnicos más influyentes en la historia del fútbol argentino, quien sacó campeón del mundo a su país por primera vez en el Mundial de 1978.

El ex DT de Barcelona, Atlético de Madrid, River Plate y Boca Juniors, se retiró como entrenador en el club Tecos de México. Ahí, dirigió a un chileno en 2007: Hugo Droguett, quien este lunes dialogó con Los Tenores para comentar lo que fue su experiencia con el “Flaco”.

“Soy uno de los pocos chilenos dirigidos por Menotti. Fue una experiencia increíble para mí, en una de las mejores campañas que tuve en México, anoté 13 goles. Fue un periodo corto, pero muy bueno”, señaló el exfutbolista nacional.

“Cuando él tomó el equipo, no estábamos bien, pero después empezamos a hacer una buena campaña. En la siguiente pretemporada, el club vendió a un delantero del plantel, Menotti se molestó mucho por eso y se terminó yendo”, explicó el otrora volante sobre la salida del estratega en el elenco mexicano.

Respecto a su relación con César Luis Menotti, comentó: “Yo siempre fui muy respetuoso, lo único de lo que me arrepiento es de no haberle sacado más provecho, no haber conversado más con él. Su figura era muy imponente, entonces yo igual tuve un poco de temor para hablarle más”.

“Si bien él era imponente, nos dirigía sin polera, a guata pelada, era extraño eso. Y afuera de la cancha siempre estaba fumando puros, infaltable”, agregó Droguett.

“A los jugadores que éramos de Sudamérica, él nos quería mucho. De hecho, en México no nos permitían viajar para pasar las fiestas en nuestros países, pero en una pretemporada Menotti se plantó frente al grupo y dijo: ‘Todos los sudamericanos se irán a sus países, pasan las fiestas y después nos reencontramos en México’. Agradecimos eso y le devolvimos la mano en la cancha”, recordó el ex seleccionado nacional.

Su presente en Temuco y palabras para la U

Por otro lado, Hugo Droguett abordó su presente viviendo en Temuco, luego de retirarse del fútbol en 2022. “Cuando jugué en Deportes Temuco me gustó bastante la ciudad, además conocí a mi mujer, eso también me hizo quedarme acá, donde la vida es más tranquila que en otros lados. Siento que no me equivoqué al elegir esta ciudad para vivir”, reconoció.

También se refirió al complejo momento que atraviesa Deportes Temuco en la Primera B. “La gente está muy molesta, al equipo no le ha ido bien, no hay cambios, y eso frustra a los hinchas. Los resultados no son buenos y el técnico sigue al mando del equipo. La gente ha hecho sentir su enojo, quizás no de buena manera, pero es la única forma que tienen de ser escuchados: en el estadio”, mencionó.

Al cierre, Droguett destacó la buena campaña que lleva Universidad de Chile, club que defendió entre 2005 y 2006. “Por suerte la U tomó el rumbo, tuvo momentos muy malos por malas decisiones, pero este año comenzó de buena manera contratando rápidamente a un entrenador y a los refuerzos. El equipo se organizó con tiempo y todos pudieron trabajar tranquilos, los buenos resultados son fruto de eso”, concluyó.