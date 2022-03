Hugo Droguett decidió colgar las botas. El experimentado jugador de 39 años, que defendió la camiseta de Deportes Temuco el año pasado, anunció su retiro del fútbol profesional.

“No voy a seguir, está todo meditado. He decidido retirarme del fútbol. Estoy pensando en lo que viene para adelante, pero a la vez tranquilo, porque me voy con la cabeza en alto y no le debí nada a nadie”, confirmó el volante a Redgol.

En cuanto a las posibilidades de regresar a las canchas si es que llega la oferta de algún club, el mediocampista aseguró que “no sé qué pueda pasar, pero va a tener que ser alguien muy querido por mí que me pueda convencer en junio, lo veo difícil”.

De cara a los objetivos que se le vienen ya como exjugador, Hugo Droguett mencionó que “seguramente con el tiempo uno pude ir meditando y madurando la opción de ser entrenador, pero por ahora estoy tranquilo, pasando el duelo que significa dejar el fútbol”.

En 20 años de carrera, el volante nacional vistió numerosas camisetas en el fútbol chileno: Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad de Concepción, O’Higgins, Cobreloa, Deportes Antofagasta y Deporte Temuco, su último club.

Además, en el extranjero sumó pasos por México (Tecos, Morelia, y Cruz Azul), Colombia (Deportivo Cali) y Japón (Jeonbuk Hyundai Motors y Jeju United).