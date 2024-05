Confirman que 124 conscriptos de la Brigada Huamachuco abandonarán el servicio militar tras muerte de joven en Putre

La jornada de este lunes 6 de mayo, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, informó que 124 conscriptos dejarán el Ejército tras la muerte de Franco Vargas durante marcha en la comuna de Putre, región de Arca y Parinacota.

En conversación con Radio Cooperativa, la autoridad detalló que las renuncias fueron presentadas por distintas razones. Entre ellas, causas médicas, económicas y por el shock que les ha producido el fallecimiento del conscripto de 19 años.

En ese sentido, Eidelstein añadió que 30 conscriptos fueron trasladados el domingo a Santiago y 9 fueron entregados a sus familias en Arica. Además, indicó que “hoy día en la tarde hay otro grupo de 30 personas, y hay un tercer grupo también que va a salir el miércoles o jueves”.

Por otro lado, el subsecretario explicó que “lo que pasó no es normal, no es un fenómeno de la naturaleza que uno no puede hacer nada contra eso. Esto no es normal y tiene causas por las cuales se produjo, es muy importante investigar esas causas”.

A raíz de esta situación, el Ministerio de Defensa anuncio que abrirá un sumario y una investigación para determinar quién o quiénes son los responsables por la muerte de Franco Vargas, quien falleció luego de participar en una marcha sin la ropa adecuada, según los afectados.

“Franco no murió de la nada”

“Tenemos testimonios de que Franco no murió de la nada”, afirmó Romy Vargas, madre del soldado a 24 Horas. La versión entregada por los testigos de la emergencia establece que Franco pidió auxilio en reiteradas ocasiones antes de perder totalmente el conocimiento.