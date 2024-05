“Le decía ‘te voy a sacar la cresta para que te mueras luego, no te quiero aquí’”: Revelan crudos testimonios sobre muerte de conscripto en Putre / Mauricio Mendez /AGENCIAUNO

Son detalles tristes, indignantes. La muerte de Franco Vargas, un conscripto de solo 19 años, en Putre, impacta a la opinión pública.

Es que el pasado fin de semana, durante un viaje de entrenamiento, el joven habría fallecido en circunstancias que ahora son materia de investigación.

Esto porque no solo su deceso se produjo en el lugar, sino que además otros 45 compañeros estarían ahora afectados por un cuadro infeccioso de origen respiratorio.

Frente a esto, Romina Vargas, la madre del conscripto, anunció que demandará al Ejército, mientras su abogado, Sebastián Andrade, reveló crudos testimonios del hecho.

Los brutales testimonios de la muerte de conscripto en Putre

Así, el abogado señaló en el programa Contigo en la Mañana que “estamos luchando con un hermetismo bastante fuerte del ejército (…) aún no tenemos el nombre del coronel que iba a cargo de esta campaña”.

El representante legal indicó que la campaña partió el 27 de abril a eso de las 5 de la mañana, donde el grupo se desplazó a un sector a más de tres mil metros de altura, con condiciones climáticas de 15 grados bajo cero y vistiendo apenas una polera.

“Antes de iniciar, Franco le dice al Coronel ‘yo no me siento en condiciones, no creo que lo vaya a lograr’, y el Coronel hace caso omiso. Salen a caminar, Franco se desvanece, se desmaya”, señaló.

El abogado reveló que, según testimonios de otros conscriptos, el coronel “repetidamente lo humilla, lo trata de cobarde, lo trata de maricón, lo trata de que ese no es un soldado y que no pueden tener a personas así. (Franco) vuelve en sí, sigue caminando y se vuelve a desmayar. Al menos en tres ocasiones se desvanece”.

Finalmente, y tras pedir varias veces una chaqueta para abrigarse, solicitud que le fue negada, el conscripto regresó a al regimiento sin signos vitales.

Audios reveladores de testigos

Junto a esto, el matinal también develó dos audios de testigos que entregaron nuevos y feroces detalles del fallecimiento.

El primero de un compañero de Franco, que señaló que “le dio principio de hipotermia, después le dio una hueá al corazón y era compañero nuestro, era un camarada de nosotros... Le avisó al capitán que él no tenía fe de llegar, y el viejo lo trató de cobarde y lo hicieron bajar igual”.

Y el otro, el desgarrador relato de un conscripto a su padre, quien sostuvo que “despertó el niño y lo siguió aporreando este milico. Le decía ‘te voy a sacar la cresta para que te mueras luego, no te quiero aquí’. Después el niño cae desvanecido y le dice ‘viste, un pelao menos, este maldito’. Así nos contó mi hijo llorando”.