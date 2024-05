Ex subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar por situación de conscriptos del Ejército en Putre, Arica - ADN Hoy - 6 de mayo de 2024

Arica

Gabriel Gaspar encabezaba la subsecretaría de Defensa cuando ocurrió la tragedia de Antuco que cobró la vida de un suboficial y 44 conscriptos del Ejército. Por eso es que el fallecimiento del soldado Franco Vargas, en el sector de Pocollo, comuna de Putre, región de Arica, durante un ejercicio militar lo inviste de una forma distinta para analizar lo ocurrido. Hizo, la mañana de este lunes en ADN Hoy, la comparación:

“Con el caso Antuco hay más diferencias que similitudes. Desde el punto de vista de la similitud, esto opera en una marcha; la diferencia es que en el caso de Antuco hubo una marcha que nunca debió haberse implementado porque no había condiciones climáticas y porque además el equipo no era el adecuado ante esas condiciones climáticas. Después, todo un conjunto de antecedentes que dieron paso a todo un proceso de exámenes y lecciones. Lo común es la marcha, pero diría que la lamentablemente muerte del soldado Vargas nos lleva a la reflexión de por qué operó la marcha o si hay un tema médico, que tendrán que verificarlo las instituciones médicas, el Servicio Médico Legal, en fin, es lo común”.

Siguió: “Lo que hecho de menos es que me llama la atención que, a diferencia de Antuco, donde a las pocas horas de ocurrido el incidente estaban las más altas autoridades en terreno, empezando por el entonces ministro Jaime Ravinet; en cambio, aquí llevamos varias semanas. Eso generó mucho espacio donde no hay información y si no la hay, se buscan. Entonces surgen versiones que son encontradas”.

En esa misma línea, calificó que la reacción de las autoridades “fue lenteja: (el subsecretario actual para las Fuerza Armadas) sí reaccionó, pero como seis días después”. También, aseguró que, ante las denuncias de malos tratos, este “es castigado y le puede costar la carrera a quien lo cometa. Esa es una de las preocupaciones del último tiempo. Pero eso sí, cuál fue el régimen de marcha, por qué fue verídico o no, tienen que explicarlo las autoridades de Defensa”.

Originario del norte del país, Gaspar también pormenorizó el trabajo de acondicionamiento físico para enfrentar tales características climáticas:

“En el altiplano se requiere un acondicionamiento particular físico que se puede lograr después de algunos días. Por eso la aclimatación es fundamental en las primeras semanas. Pacollo se encuentra a poco menos que ocho kilómetros de Putre, donde está la base del regimiento Huamachuco. Putre está a unos 3mil metros, Pacollo está a 3.800; el contingente sube en bus cuando es su primera expedición al terreno, porque es ahí donde hacen la aclimatación, en Pacollo, y bajan a poco más de una semana al regimiento y ese regimiento es la marcha comentada: vienen de bajada con el fusil y una mochila liviana donde debieran llevar ropa de repuesto, que fue precisamente uno de los problemas de Antuco, que los muchachos se mojaron y no tenían cómo cambiarse. Qué pasó ahí, será parte de la investigación. Todo este tipo de cosas de versiones encontradas se producen porque no hay información oportuna”.

Con todo, el ex subsecretario instó a una revisión de fondo: “Hay un trasfondo más profundo: llevamos 20 años de la reforma que terminó con la obligatoriedad y estableció preferentemente la voluntariedad. Hoy tenemos más o menos 130 mil jóvenes varones que cumplen 18 años, de los cuales unos cinco mil hacen el servicio militar. Siendo una carga pública, es absolutamente desigual. Esto nos lleva a en qué condiciones lo hacen: los que lo hacen son ciudadanos que voluntariamente lo eligen y el deber del Estado es protegerlos, cuidarlos, porque a su vez ellos nos defenderán a nosotros de la amenaza que venga en la frontera”.

“Creo que corresponde que nosotros debiéramos hacer un balance de los 20 años de voluntariado porque no está funcionando como lo diseñamos entonces. Yo participé de eso: fue en 2003, hicimos una discusión amplia, nacional y plural donde participaron más de 80 organizaciones, ONG, las juventudes políticas, hasta las instituciones militares para revisar las condiciones, las características y estímulos para que hoy la juventud que quiera hacer el servicio militar lo haga en las mejores condiciones y el Estado le retribuya, porque hay gente que no quiere que exista el servicio militar. Es parte de lo que hay que discutir: si en la política de defensa es posible tener fuerzas armadas puramente profesionales”, precisó luego.

Hacia el final, destacó que el servicio militar permita “varias cosas: primero, un nexo de la población con las Fuerzas Armadas; segundo, permite tener reservas y al mismo tiempo, permite tener tropas disponibles para necesidades como hoy (...) Ante el problema de seguridad, muchos alcaldes piden que traigan a los militares, pero hay que tenerlos entrenados y entrenarlos bien”.