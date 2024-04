Juan Manuel Azconzábal descarta gestos hacia la hinchada de O’Higgins durante el empate ante Unión Española

Santiago

El pasado viernes, cuando comenzó la décima fecha del Campeonato Nacional 2024, O’Higgins igualó con Unión Española en un ambiente tenso, pues los fanáticos del elenco de Rancagua hicieron sentir su molestia con el nivel de juego del equipo dirigido por Juan Manuel Azconzábal.

De hecho, había pancartas en El Teniente en su contra, cuestión que el DT argentino afrontó con mesura. “No tengo problema. En el fútbol, al pasar tantos años, me tocó estar ya en un vestuario desde los 6 años, mi papá era entrenador. Mi estado de ánimo sigue siendo el mismo. Sentí que hubo un apoyo a O’Higgins, a revertir el resultado. Uno entiende cuando está disconforme con el resultado, pero son cosas que suelen suceder en el fútbol y que debemos afrontar. Estamos convencidos de lo que queremos y de lo que vemos día a día con los jugadores, eso nos da fortalezas”, explicó en conferencia de prensa.

“Es parte de lo que pasa en el fútbol. Hay una expresión siempre pasional, espontánea, gratuita, que los resultados acompañan o modifican estados de ánimo. Estamos preparados para todo eso”, insistió Juan Manuel Azconzábal, aprovechando de descartar los cuestionamientos en su contra, luego que en la transmisión oficial se lo observara llevarse la mano al oído, en dirección a la tribuna, luego de empatar el marcador ante los hispanos.

“No tengo redes sociales. Me hicieron referencia al hecho y en realidad me llevé los dedos a la cabeza, respondiéndole a Antonio Díaz por su expulsión. En ningún momento relacioné a ese gesto al que le hago a los suplentes cuando hicimos el segundo gol, me responden y hago eso. La imagen la relacionan a responderle a los hinchas. De ninguna manera fue dirigido a otra gente que no sea el banco de suplentes”, argumentó.

Al margen de ello, en Rancagua apuntan a que una caída ante Audax Italiano el domingo en El Teniente podría significar su salida, aunque él confía en el potencial del equipo.

“Siempre pienso que tenemos que dar muestras de nuestro trabajo día a día. Los resultados muchas veces terminan ratificando un trabajo y están en juego. Estoy convencido de que O’Higgins, más allá de esta meseta de puntos, está preparado para estar arriba”, concluyó.