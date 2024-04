El desahogo de Matías Marín en Argentina: “Cuando no juegas, siempre lo pasas mal, sobre todo si no estás en tu país”

El volante chileno, Matías Marín, abordó su irregularidad en Belgrano de Córdoba y se desahogó gracias al golazo de tiro libre que marcó la semana pasada en la Copa Sudamericana.

Tras el entrenamiento de ayer lunes, el ex O’Higgins se dio un tiempo para conversar con la prensa local y reconoció que “fue muy importante anotar, porque uno como jugador siempre necesita tener confianza y a mí me estaba costando. Gracias al gol puedo sentir más confianza y levantar mi rendimiento”.

En esa línea, el formado en Santiago Wanderers destacó la confianza que le transmite su DT, Juan Cruz Real, quien llegó hace un mes al cuadro cordobés. “Él habló conmigo y me dijo que confía mucho en mis capacidades. Me quiere ocupar de doble 9 o de 10, pero siempre en el medio. He sumado más minutos en los últimos partidos y eso ayuda mucho”, mencionó.

“Mi mujer y mi hija me levantan cuando estoy mal”

Matías Marín admitió que atravesó momentos duros debido a su irregularidad. “Cuando uno no juega, siempre lo pasa mal, sobre todo si no estás en tu país junto a tu familia. Mi mujer y mi hija son quienes me rodean, siempre están ahí y me levantan cuando estoy mal”, indicó.

Por último, el zurdo de 24 años hizo un mea culpa. “Soy muy autocrítico, no he hecho las cosas de la misma manera que en Chile. Soy un jugador que hace goles y da asistencias, pero en Belgrano no se me estaba dando porque es un fútbol diferente. Me estoy adaptando, trabajo mucho para poder lograr mi mejor versión”, concluyó.