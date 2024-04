“Ha ofendido gravemente a nuestra familia”: senadora Allende le responde a Fidel Espinoza por dichos contra su sobrina, la ministra Maya Fernández

La senadora Isabel Allende Bussi (PS) emitió una declaración pública para pronunciarse contra las declaraciones de su par Fidel Espinoza (PS), luego de que este criticara una posible candidatura de la ministra de Defensa, Maya Fernández, la cual podría competir por el escaño que deberá dejar Bussi.

“La senaturía no puede ser una monarquía hereditaria”, dijo Espinoza ante la posibilidad de que la secretaria de Estado ocupe el escaño de su tía, Isabel Allende, quien no podrá repostular en las próximas elecciones de 2025, por lo que estaría impulsando el nombre de su sobrina en el PS.

Agencia Uno | La ministra de defensa, Maya Fernández Ampliar

“La senaturía no pertenece a nadie en particular dentro del PS, ya que no están los tiempos para que algunos crean que los cupos son hereditarios o forman parte de la familia”, añadió el parlamentario.

“No es fuente de privilegios”

Al respecto, Isabel Allende Bussi señaló que Espinoza “ha ofendido gravemente a nuestra familia”. Y agregó que esto lo hizo “al agraviar a la ministra Maya Fernández, negándole cualquier mérito para ocupar su actual cargo o eventualmente para postular a otro”, según consignó La Tercera.

En esa línea, indicó que “todo lo atribuye -el senador- al supuesto uso de privilegios hereditarios. Nada más lejos de lo que pensamos y de lo que hacemos”.

Finalmente, la senadora enfatizó que “para nosotros, el legado del Presidente Allende no es fuente de privilegios, sino de obligaciones y deberes. Obligaciones de servicio a nuestro país, a nuestro pueblo y por cierto a nuestro partido”.