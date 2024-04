Orsini tras rechazo de unanimidad por RUF: “Quiero ocupar todo mi tiempo en legislar, pero de manera responsable”

Este lunes, las comisiones de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados se reunieron para debatir el proyecto que establece las normas generales sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) por parte de los uniformados de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas.

En medio de la sesión, el diputado y presidente de la instancia, Miguel Ángel Calisto (Demócratas), propuso un acuerdo para votar la iniciativa hasta su completo despacho, entre la jornada de hoy y mañana martes.

Pese a esta solicitud, la diputada Maite Orsini (RD) pidió la palabra y anticipó que el Comité del Frente Amplio no daría la unanimidad.

“No podemos dar el visto bueno para su despacho total, porque queremos asegurarnos de que se debata con la seriedad y el tiempo que merece”, señaló en la instancia.

Más tarde, la parlamentaria explicó el contexto de su declinación, donde argumentó que “este es un proyecto de ley que tiene más de 50 artículos y más de 200 indicaciones. Somos 23 parlamentarios los que estamos discutiendo el proyecto hoy en la comisión y en más de un año llevamos dos artículos en los que hemos podido avanzar después de mucho debate y de generar ciertos acuerdos en la misma comisión”.

“Quiero ocupar todo mi tiempo en legislar, pero en legislar de manera responsable, buscando acuerdo. No me parece que solo por dar una señal, mandemos un proyecto debatido al calor de la contingencia, con rapidez, sin acuerdo y que finalmente llegue a la sala sin contenido como es lo que está pasando hasta ahora”, aseguró.

Orsini agregó que “el citar hasta total despacho implica que tiene que despacharse sí o sí antes de mañana a las 00:00 horas . Por más que nosotros discutiéramos sin parar hasta mañana a las 12 de la noche, y estoy completamente disponible para ello; si a esa hora no hemos logrado avanzar, el proyecto se va a la sala sin informe”.

Finalmente, la diputada aclaró que “para que el proyecto salga rápido se decidió que solo iba a poder hablar un diputado por lado, que ya no se iba a poder justificar el voto cuando uno votara, lo que impide poder generar acuerdo, indicaciones de consenso y lograr aprobar este proyecto de ley. Hasta ahora lo único que hemos tenido son rechazos. Se han rechazado las indicaciones del Ejecutivo, se han rechazado las indicaciones del diputado Kaiser, todo lo que se ha puesto sobre la mesa se ha rechazado. Entonces lo que va a llegar, si seguimos por esta senda el jueves, es un proyecto de ley inaprobable”.

Reacciones ante el rechazo de Orsini

Tras la negativa de la parlamentaria, se abrió un tenso debate en la Cámara que produjo varias opiniones divididas. Y es que desde la oposición cuestionaron la determinación, ya que remarcan que es un proyecto muy necesario.

De hecho, la diputada Camila Flores (RN) ve difícil que el proyecto sea despachado esta semana y lamentó que “ no se diera la unanimidad para poder votar a total despacho el proyecto de reglas de uso de la fuerza, a pesar de que es un proyecto muy necesario y que la verdad que todo Chile está con sus ojos volcados probablemente siguiendo esta disposición parlamentaria”.

A su vez, su par, Diego Schalper (RN) señaló que “es incomprensible que sea una diputada de gobierno (Maite Orsini) la que impide que tramitemos esto hasta total despacho. Aquí la he escuchado y ha dicho cosas que no son ciertas. No es cierto que se haya rechazado todo, se han aprobado los principios generales, pero obviamente que hay indicaciones que no estamos de acuerdo, las hemos rechazado”.

Por su parte, desde el oficialismo respaldaron a la diputada Orsini, argumentando que se trata de un proyecto de ley “delicado, con mucha técnica legislativa” para sacarlo prontamente, dijo Jaime de Araya (PPD).

“Es irresponsable pretender sacar de un día para otro lo que no se ha hecho en varios meses. Eso sería un triste espectáculo y yo no voy a ser parte de aquellos diputados o diputadas que no han hecho el trabajo durante meses y a última hora quieren sacar cualquier cosa. Las cosas al lote, la gente lo sabe, nunca salen bien y aquí lo que nosotros necesitamos es tener reglas de uso de la fuerza que sirvan”, expresó el diputado.

En tanto, durante la primera jornada de discusiones en la comisión se logró la aprobación de artículos que fijan los principios de racionalidad aplicada al uso de la fuerza policial y su contexto, y también se establecieron parámetros respecto a la rendición de cuentas, donde se estableció que los procedimientos estarán sujetos a rendiciones de manera transparente.

Por último, este martes la sesión continuará desde las 10:00 horas, donde el diputado Calisto insistirá en la unanimidad para trabajar hasta total despacho de la norma.