Isla de Maipo: Bomberos decide no volver a trabajar en el sector en el que uno de sus voluntarios fue secuestrado

El Cuerpo de Bomberos de Buin tomó una decisión contundente después del dramático secuestro del teniente primero Ignacio Zamora este domingo 21 de abril en el sector de La Puntilla de Lonquén, en Isla de Maipo. El cuerpo bomberil anunció que no regresará a trabajar a ese lugar hasta que exista un adecuado respaldo policial que garantice la seguridad de sus voluntarios.

El evento que desencadenó esta determinación comenzó con un llamado de emergencia por un supuesto atropello en el puente de La Puntilla de Lonquén. Al llegar al sitio, los bomberos encontraron a un individuo en el suelo y otro a su lado. El teniente primero Zamora se bajó de la máquina para brindar asistencia médica cuando repentinamente fue abordado por tres individuos armados que lo secuestraron y exigieron dinero.

Según relató el Ignacio Zamora, los delincuentes lo retuvieron durante aproximadamente 2 horas y 20 minutos, golpeándolo y amenazándolo. “Los muchachos que estaban en la máquina se dieron a la fuga. Me tocó ser a mí quien recibió todos los golpes de estos hombres (...) Fueron muchos golpes que recibí”, afirmó el teniente, quien expuso que ellos querían sacarle dinero.

No volverán a actuar en ese sector

Ante este grave incidente, el Cuerpo de Bomberos de Buin tomó la decisión de no volver a intervenir en el sector de La Puntilla de Lonquén hasta que haya garantías de seguridad por parte de las autoridades policiales.

En este contexto, Francisco Plaza, tercer comandante de la institución comunal, en conversación con CNN, expresó: “Lo siento mucho por la gente que no tiene nada que ver, porque no los podemos meter a todos en el mismo saco. Pero mientras no haya apoyo policial no vamos a salir hacia ese sector, y lo mismo estábamos hablando Isla de Maipo. Entre alcaldes, seguridad pública y Carabineros vamos a tener que solucionar cómo meternos a ese tipo de poblaciones”.