“Es una guerra”: Gabriela Cabezón analiza la actualidad de Argentina

La cultura y la pasión por la lectura siempre están presentes en el Ciudadano ADN. Por eso, en esta ocasión pudimos conversar con la escritora argentina Gabriela Cabezón, a propósito de su libro Las niñas del naranjel, el que está basado en hechos reales y que estará presentando este sábado 20 de abril en la Fundación Cultural de Providencia.

“Yo me enteré de la existencia de La Monja de Alferez hace como 20 años por una acuarela de una persona con armadura asesinando con una lanza a un miembro de un pueblo originario. Me llamó la atención, busqué y me apareció su autobiografía”, comentó la autora al inicio de la conversación respecto a su obra en el que aborda la historia de Catalina de Erauzo - posteriormente conocida como Antonio de Erauzo - , un personaje histórico trans de la época colonial.

“En los últimos 10 o 15 años empecé a cobrar conciencia de cómo el proceso colonial no terminó nunca en nuestra castigadísima región de Latinoamérica”, agregó Cabezón.

El ADN literario de Las niñas del naranjel

De ese mismo modo, la escritora argentina mencionó que su más reciente texto nació a raíz de ciertas reflexiones. “Empecé a preguntarme cómo podríamos hacer para imaginarnos un futuro que no sea apocalíptico, cómo podríamos hacer para crear espacios donde la ternura pueda ser relevante”, expresó.

“Tengo un montón de preguntas y no tengo idea de cómo se contestan. Por eso, hice una novela”, añadió.

Acto seguido, Cabezón entregó detalles sobre el personaje que retrata en Las niñas del naranjel, a quien definió como “una especie de picaresca del horror”.

“En algún momento ya no tenía dónde ir y termina en el Ejército Imperial, participando de la conquista de La Araucanía, o sea, siendo francamente genocida”, detalló.

Reflexiones políticas con Gabriela Cabezón

“Argentina de estos últimos meses es una guerra y estamos perdiendo de manera estrepitosa. Hoy mismo hay universidades públicas que no tienen electricidad y enfermos de cáncer que no tienen acceso a remedios oncológicos que el Estado tiene el deber de entregar”, expuso.

A lo anterior, Cabezón añadió que en Argentina actualmente “hay una caída en la pobreza abismal”. “Vastísimos sectores de las clases medias están cayendo en la pobreza y vastísimos sectores de los pobres están cayendo en la indigencia”, aseguró.

“Nada de esto lo inventó ese señor - Milei -, pero lo está acelerando mucho. Se está entregando todo nuestro territorio al saqueo extractivista corporativo como si no hubiera un mañana, como si no fuéramos a necesitar agua, aire o tierra”, dijo.

Referente al presidente Javier Milei, la autora de otras obras como La virgen cabeza expresó que “este tipo acelera, como que toma lo peor de las tendencias y no sé qué va a pasar”.

Gabriela Cabezón será parte este domingo 21 de abril de la charla Narrar desde Argentina, en el marco del Festival Penguin Providencia junto a sus colegas Agustina Bazterrica y Dolores Reyes.