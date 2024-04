“Hacía falta un cambio en Argentina, pero no este”: Agustina Bazterrica se refiere al gobierno de Javier Milei

En el Ciudadano ADN estamos constantemente atentos a las novedades de la cultura local y mundial, sobre todo en el marco del Mes del Libro. Por eso, tuvimos la oportunidad de conversar con la escritora argentina Agustina Bazterrica, quien nos presentó su más reciente obra, Las Indignas.

La escritora trasandina participará este domingo 21 en el Festival Penguin Providencia en la charla Narrar desde Argentina, junto a sus colegas Dolores Reyes y Gabriela Cabezón.

“Tengo el privilegio de compartir carrera con un montón de escritores y escritoras excelentes. La verdad es que Argentina es un país en donde la literatura es fundamental y es uno de los países con la mayor cantidad de librerías, bibliotecas y universidades públicas”, comentó la autora de Las Indignas al inicio de la conversación.

Narrar desde Argentina con Agustina Bazterrica

En esa misma línea, la escritora planteó que en su país - y en Latinoamérica en general - la escritura se permea por lo “desaforado” de la realidad.

“Por lo menos en Argentina yo siento que es muy desaforado todo lo que pasa y eso sin dudas que alimenta a la imaginación. Además, tenemos la tradición de escritores y escritoras increíbles como Cortázar, Borges, Silvina Ocampo y Sara Gallardo”, declaró.

A lo anterior, Bazterrica planteó que “me parece que Latinoamérica son países desaforados en donde la violencia está en miles de lugares, no solo económica, sino que real”.

“Ser una mujer en Latinoamérica es difícil porque te pueden matar y violar en cualquier lugar. Las amenazas están permanentemente y por ahí lo que yo capto es el pulso de la violencia”, indicó.

El ADN literario de Las Indignas

La más reciente obra de esta escritora argentina plantea el sentirse digno - o no - de estar en un lugar que está protegido de la contaminación ambiental. Así, el texto abarca cosas como el patriarcado y otros temas sociales.

“Las personas son machistas en general, y hay algunas personas, entre ellas, mujeres y hombres que se van deconstruyendo y entendiendo que este sistema es opresor”, reflexionó Bazterrica.

De ese mismo modo, la escritora explicó que en Las Indignas también aborda “las ilusiones de privilegio”, algo que tiene relación con las sectas.

Conversando sobre política

Por otra parte, Bazterrica aprovechó de comentar el acontecer político de su país y se refirió a la llegada de Javier Milei a la presidencia.

“A mí me parecía que hacía falta un cambio en Argentina, pero no este cambio radical en donde se está destruyendo todo. Pero el pueblo votó, ya estaba harto y cansado. Así que no sé, veremos las consecuencias”, expuso.