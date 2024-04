“Recién nos estamos afianzando”: Franco Frías advierte del potencial de Unión Española en el Campeonato Nacional 2024

Santiago

Uno de los partidos más interesantes del pasado fin de semana en el Campeonato Nacional 2024 fue en el que Unión Española se impuso 4-2 a Everton en el Santa Laura, resultado que dejó a los hispanos en un expectante cuarto lugar, lo que valoró el delantero del equipo, Franco Frías, en diálogo con Los Tenores.

“El equipo está pasando por un muy buen momento, teníamos que recomponernos contra Everton. El partido lo teníamos controlado, nos remontaron, pero pudimos darlo vuelta para ganarlo. El primer tiempo fue muy controlado, estuvimos muy bien ahí. Después, fue mérito de Everton que fueron para adelante, nos achicamos un poco, pero afortunadamente pudimos dar vuelta el resultado para seguir en la pelea por los primeros puestos”, expresó el argentino, destacando el potencial que tiene el plantel.

“Es un equipo que recién se está encontrando. Hemos tenido partidos donde hemos perdido puntos importantes, como con Cobreloa o Cobresal. Es muy difícil analizar la situación de juego de nosotros cuando recién nos estamos afianzando. En el partido con la U merecíamos un poco más”, señaló Franco Frías, que además aseguró que hay variantes para ilusionarse con una buena temporada.

“La demostración más buena es el partido con la U, en el primer tiempo por momentos fuimos superiores. Yo veo que tenemos muy buenos jugadores, como Vecchio, Uribe, Aránguiz, Adamo, Yañez, el Pulpo González. En ataque tenemos grandes jugadores, pueden sacar partidos adelante. Tenemos herramientas, somos un equipo de muchos jóvenes, el DT está encima. A veces son partidos o mérito del rival y te encuentras con eso, buenas defensas, pero nosotros venimos muy bien”, dijo el delantero de 22 años, quien apuntó a que la segunda rueda del Campeonato Nacional 2024 tendrán más partidos como forasteros que de local.

“Sabemos que se nos hará duro ir de visitante, pero es lo que nos toca. Tenemos partidos en canchas muy difíciles, por lo que cada vez que estamos en Santa Laura tratamos de jugar cada minuto del partido. Lo del último partido fue una muestra de carácter”, argumentó.

Además, reconoció que la presencia en el club de Emiliano Vecchio, dado su paso por Rosario Central, fue factor para su arribo a Independencia. “Influyó mucho, aunque no todo, me habló del equipo. Creo que es la mejor decisión que he tomado, me siento muy cómodo, es un club muy cómodo”, concluyó en la charla con Los Tenores.