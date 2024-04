Alfredo Stöhwing reconoce esfuerzo económico en Colo Colo para la Libertadores: “Tiramos por la ventana los recursos apostando a que nos irá bien”

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, destacó lo que hizo Colo Colo contra Fluminense en Copa Libertadores y aseguró que el cuadro albo “debería” avanzar a octavos de final con el nivel que mostró ante el equipo brasileño, actual campeón del torneo continental.

“Nunca es bueno perder, pero hay que analizar las cosas por encima, me pareció que el equipo estuvo a la altura, jugamos contra el campeón de América de visita en el Maracaná, el planteamiento del cuerpo técnico fue muy bueno y el plantel demostró ser competitivo. Jugamos de igual a igual, los estuvimos embotellados por algunos momentos y ellos terminaron pidiendo el tiempo”, señaló el mandamás del “Cacique” en zona mixta tras el encuentro.

“Jugando así deberíamos clasificar a octavos de final, el equipo se mostró muy bien, merecíamos un empate por lo menos, así que contento por lo que se está haciendo, hay que seguir trabajando duro, esto nos deja lecciones positivas”, remarcó el timonel de ByN.

Por otro lado, Alfredo Stöhwing respaldó a Jorge Almirón por las rotaciones en el once titular para jugar Libertadores y el Campeonato Nacional. “Respaldo totalmente la planificación del cuerpo técnico, tenemos que competir en ambos torneos y pretendemos ganar el Campeonato Nacional. Obviamente el equipo que perdió ante ñublense necesita jugar más partidos juntos, no están tan compenetrados, pero quedé contento porque entraron seis juveniles, que son nuestra apuesta”, agregó.

Respecto al esfuerzo económico que hizo el club para armar el plantel 2024, el presidente de Blanco y Negro explicó que “hemos gastado todo lo que teníamos disponible, tiramos por la ventana los recursos apostando a que nos irá bien en la Libertadores formando un gran plantel, así que no es que no queramos gastar más, sino que no hay más recursos para destinar a contrataciones”.

“Si uno mira lo que fueron los años antes de que yo recibiera el equipo, se perdían 2.500, 3.000, 3.500 millones, hay una pérdida acumulada enorme que yo calculo es de alrededor de 15 millones de dólares y esas cosas hay que recuperarlas. Estamos ordenando las finanzas y por primera vez en la historia de ByN hay dos años seguidos de utilidades”, cerró Stöhwing desde Brasil.