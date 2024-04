Abren investigación por futbolista ecuatoriano acusado de jugar con identidad falsa: su club pide “esclarecer los hechos”

El futbolista ecuatoriano Alexander Bolaños será investigado tras ser acusado de jugar con una identidad falsa. La denuncia la hizo su supuesto ex representante, quien aseguró que el delantero habría falsificado su nombre y su fecha de nacimiento en 2012.

El propio club de Bolaños, Independiente del Valle, le pidió a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador abrir una investigación para aclarar este caso.

“Si bien el Independiente del Valle no tiene al momento motivo alguno para considerar fundadas estas acusaciones, nos tomamos muy serio el cumplimiento de las normas y el juego limpio, por lo que solicitamos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que, en cumplimiento de sus obligaciones estatutarias y haciendo uso de sus facultades reglamentarias, realice una investigación independiente que permita esclarecer los hechos alegados, con el fin de proteger no solo los intereses de Independiente del Valle, sino la integridad de las competiciones de nuestro fútbol”, señaló el club.

Además, en el mismo comunicado el equipo ecuatoriano detalló todos los clubes donde ha jugado Alexander Bolaños -con una presunta identidad falsa- y aparecen tres elencos chilenos, ya que el delantero pasó por Colo Colo, O’Higgins y Deportes Concepción.

En tanto, la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador atendió el pedido de Independiente del Valle e inició una investigación para aclarar esta denuncia contra Alexander Bolaños, así lo anunciaron a través de un comunicado en sus redes sociales.

La acusación que complica a Alexander Bolaños

La radio uruguaya Sport 890 conversó con un empresario ecuatoriano -no relevaron su nombre-, quien aseguró ser ex representante de Alexander Bolaños y señaló que “en 2012 yo llevé a Alexander a Porto Viejo. En ese momento no se podía hacer la transferencia por un tema de edad y ahí hicimos el cambio de nombre y de fecha de nacimiento”.

“Él no se llama Alexander, se llama Romario, ese es su verdadero nombre. Tiene cambiada la cédula. Está adulterada la fecha de nacimiento también. Es mayor de 24 años. Yo tuve y tengo la cédula original del jugador. En 2016 su tío me ofreció dinero a cambio de mi silencio. Me pidieron confidencialidad en el tema. Desde ese momento hasta ahora no me han pagado nada. Si me hubiesen pagado, yo no decía nada. No me pagaron y por eso estoy denunciando esto”, agregó.

Según esta acusación, Alexander Bolaños habría falsificado su nombre y su fecha de nacimiento tiempo antes de llegar a las series juveniles de Colo Colo en 2016. El delantero debutó en el primer equipo del “Cacique” en 2018, pero no logró consolidarse y finalmente se fue del club. También estuvo en las inferiores de O’Higgins y tuvo un paso por Deportes Concepción en 2022.