¿Otro caso como el de Byron Castillo? Futbolista ecuatoriano, ex Colo Colo, es acusado de jugar con identidad falsa

Una nueva polémica que remece a Ecuador. Alexander Bolaños, futbolista ecuatoriano que actúa en Independiente del Valle, fue acusado de jugar con identidad falsa desde que partió su carrera. Esta grave denuncia la hizo su supuesto ex representante.

La radio uruguaya Sport 890 conversó con el agente, pero no relevaron su nombre. “En 2012 yo llevé a Alexander a Porto Viejo. En ese momento no se podía hacer la transferencia por un tema de edad y ahí hicimos el cambio de nombre y de fecha de nacimiento”, aseguró esta persona que levantó la acusación contra el delantero.

En esa línea, indicó que “él no se llama Alexander, se llama Romario, ese es su verdadero nombre. Tiene cambiada la cédula. Está adulterada la fecha de nacimiento también. Es mayor de 24 años”.

“Yo tuve y tengo la cédula original del jugador. En 2016 su tío me ofreció dinero a cambio de mi silencio. Me pidieron confidencialidad en el tema. Desde ese momento hasta ahora no me han pagado nada. Si me hubiesen pagado, yo no decía nada. No me pagaron y por eso estoy denunciando esto”, afirmó quien dice ser ex representante del jugador.

Y agregó que “yo advertí al presidente de Independiente del Valle de que si utilizaban a Bolaños podían ser sancionados”.

Según esta acusación, Alexander Bolaños habría falsificado su nombre y su fecha de nacimiento tiempo antes de llegar a las series juveniles de Colo Colo en 2016. El delantero debutó en el primer equipo del “Cacique” en 2018, pero no logró consolidarse y finalmente se fue del club. También tuvo un paso por Deportes Concepción en 2022.