¡Se queda! Isaiah Thomas continuará en la NBA con un contrato especial

La temporada regular 2023-24 de la NBA continúa con su apasionante desarrollo que ya se encuentra en la recta final, por lo que las emociones en las canchas son cada vez más grandes.

Pero no todas las noticias llegan precisamente desde el campo de juego, ya que durante las últimas horas se anunció una importante decisión respecto al futuro de Isaiah Thomas en su carrera como profesional.

Todo esto comenzó luego de que llegara a un acuerdo con Salt Lake City Stars, quipo de la G League de los Utah Jazz. Pero fueron los Phoenix Suns quienes tomaron la decisión de llevarlo de regreso a las grandes liga tras una importante ausencia.

Hay que recordar que el base había llegado a un acuerdo especial por 10 días para vestir la camiseta de Phoenix Suns y llegar a reforzar la plantilla en momentos claves y de necesidad.

Lo mostrado en su retorno a la National Basketball Association convenció a los Suns para extender el vínculo y hacerlo parte de su plantel de forma oficial, aunqe todavía por un corto periodo de tiempo respondiendo a las necesidades.

De manera concreta, el equipo optó por renovarle hasta finales de junio, es decir, hasta el término de la temporada 2023-24, por lo que tienen desafíos importantes por delante ya que podrá jugar la postemporada.

Por el momento, Phoenix se ubica en la sexta posición de la Conferencia Oeste con un global de 46-32, al filo de la clasificación directa a playoffs. Lo sigue de cerca New Orleans Pelicans con la misma marca pero porcentajes de rendimiento más bajos.

De todas formas, tienen su paso asegurado a los play-in, con una obtención del décimo puesto como el escenario más negativo. Sus próximos juegos son: vs Clippers (L), vs Clippers (V), vs Kings (V) y vs Timberwolves (V).