“Las cosas tienen su principio y su final”: Mauricio Medina se refiere al presente de su relación con Paul Vásquez

El periodista Eduardo de la Iglesia abrió una conversación íntima con Mauricio Medina, preguntándole directamente: “¿De qué no quieres hablar?”. Esta pregunta llevó al Indio a ser sincero desde el inicio, mostrando su preferencia por evitar cualquier tema relacionado con su antigua amistad con Paul Vásquez, conocido como el “Flaco” en Dinamita Show.

Durante su participación en Todo va a estar bien de Vía X, el “Indio” Medina expresó claramente su postura al respecto: “Del tema recurrente: de la separación con el Flaco y todo eso. A mí no me interesa hablar de eso ya. Creo que las cosas tienen su principio y su final”.

El artista también hizo hincapié en el buen inicio que tuvieron él y el Flaco, así como en el tiempo que trabajaron juntos y la calidad de su labor. Sin embargo, señaló que esa etapa ya terminó: “nosotros tuvimos un buen inicio, tuvimos un tiempo marcando, trabajando mucho y muy bien, pero ya fue, se acabó”.

¿Dejó en el pasado al Flaco?

Mauricio Medina dejó claro que no tiene intención de retomar una relación con su antiguo compañero de Dinamita Show, respondiendo a las preguntas recurrentes de los espectadores en sus transmisiones en vivo en TikTok: “A mí me preguntan siempre en los live de TikTok si volvería con el Flaco, si nos perdonamos, pero yo no tengo nada que perdonar. Creo que es lo que es, nomás, ya no funcionó y nos dejamos de hablar hace más de 7 años”.

Para reafirmar su posición, agregó: “No me interesa volver a tener una relación con alguien que... la verdad es que no le veo la razón de volver”.

En cuanto a su complicada situación de salud tras su conocido problema de diabetes, que lo dejó con discapacidad después de la amputación de su pie, Mauricio Medina fue breve al responder: “No”, cuando se le preguntó si su antiguo compañero se había acercado a él después de ese evento.