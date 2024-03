“Que se vaya a lavar...”: El Flaco se fue con todo contra Luis Slimming

El conflicto entre El Flaco y Luis Slimming no para. Y ahora, se agrandó con una agresiva respuesta por parte del primer comediante.

Resulta que Paul Vásquez está indignado con el triunfador del Festival de Viña, debido a un chiste que hizo respecto a su adicción.

“Un comediante clásico contó que se gastaba más de 800 mil pesos semanales en cocaína. Impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero el Indio, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía?”, dijo en la Quinta Vergara.

Una situación que molestó al comediante, y que los hizo enfrascarse en un montón de dimes y diretes sin fin.

La nueva respuesta de El Flaco

Así, el reconocido Don Comedia manifestó después de esto que “sorry Paul, no debí… Dices que eres el único que puede webiarse con eso y en eso te encuentro razón (...) Pensé que tenía ‘el permiso’ pero en realidad no lo tenía, me equivoqué”.

Sin embargo, la respuesta de su colega no se hizo esperar. Y la entregó en el programa Zona de Estrellas, donde le preguntaron al respecto.

“¡Que se vaya a lavar bien la raja, el c...! No estoy ni por el lado... de verdad”, respondió en un breve y contundente audio.

De esta forma, el entuerto entre Luis Slimming y El Flaco, al parecer, está muy lejos de terminar. ¿Vendrán más dardos?