Mauricio Medina, también conocido como “El Indio”, volvió a los reflectores públicos con una poderosa denuncia sobre la falta de inclusión que enfrentan las personas con discapacidad en el país. A través de sus redes sociales, el humorista compartió su experiencia personal y llamó la atención sobre este importante tema.

En una serie de publicaciones en su cuenta de TikTok, El Indio expresó: “Los quiero invitar a un recorrido por la verdad, por la realidad, por la real inclusión en Chile”. Hizo énfasis en su situación personal, recordando que recientemente le fue amputado un pie debido a la agresiva diabetes que padece desde hace años, una enfermedad que lo ha llevado incluso a estar hospitalizado en coma.

“Me he tenido que enfrentar a este difícil momento de inclusión. ¿Y por qué les digo difícil? Les voy a contar que desde el Festival (de Viña) en adelante, nos hemos dado cuenta que la inclusión en este país no existe”, afirmó el humorista en una de sus publicaciones.

Criticó a una bencinera

En otra de sus publicaciones, El Indio dirigió sus críticas hacia la empresa Copec, denunciando la falta de accesibilidad en uno de sus servicentros ubicado en Viña del Mar. En el video, se mostró en silla de ruedas intentando utilizar el baño para discapacitados, pero explicó las dificultades que enfrentó al encontrarlo ubicado al fondo del baño de hombres, lo que imposibilitaba su acceso junto a su acompañante mujer.

“El baño de discapacitados está al fondo del baño de hombres. Eso significa que yo y mi acompañante que es mujer... no puedo entrar al baño. Entonces les recomendaría a la gente de Copec que hicieran un baño de discapacitados que esté alejado, independiente del baño de mujeres y del baño de hombres. Sería muy bueno para nosotros”, sugirió el hmorista en su video.

Es importante destacar que una de las últimas apariciones públicas de Mauricio Medina fue durante el Festival de Viña del Mar 2024, donde su presencia en el público durante el show del humorista Alex Ortiz captó la atención de muchos espectadores.