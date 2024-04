“No había pasado algo parecido, jamás”: Fernando Solabarrieta revela que se distanció de su hijo Nicolás cuando entró al reality

Fernando Solabarrieta abordó el tema del distanciamiento que vivió con su hijo Nicolás en una reciente entrevista para Podemos Hablar. En un adelanto del programa, el periodista deportivo reveló detalles íntimos sobre esta situación que marcó un período difícil en su relación familiar.

Durante la conversación, Fernando Solabarrieta mencionó el momento en que su hijo Nicolás decidió ingresar al reality Tierra Brava, abandonando sus planes previos. Esta decisión causó un distanciamiento entre padre e hijo, como relata el periodista: “Estuvimos un poquito distanciados, enojados al respecto”.

“Él estaba en Dubái y me llama para decirme que se vuelve de Dubái y que no sólo se devolvía, sino que además entraba a un reality show y la frase que le dije fue ‘¿me estái hueviando?’”, añadió.

El distanciamiento fue grave

El periodista no minimizó la gravedad de la situación al mencionar que el distanciamiento fue más serio de lo que se ha hablado públicamente. Fernando Solabarrieta resaltó la duración de este distanciamiento al enfatizar: “La verdad fue mucho más grave de lo que hemos hablado, o sea, ¿cuánto estuvimos sin hablarnos? (...) nunca en nuestras vidas, no había pasado algo parecido. Jamás”.

Además, Fernando Solabarrieta compartió detalles sobre su situación personal en ese momento, señalando que estaba separado de Ivette Vergara, madre de Nicolás. “Un día ella me llama (Ivette) para preguntarme ‘¿Qué pasa con Nico?’, ‘No me ha llamado y si él no me llama yo no lo voy a llamar’, le dije”, contó.

“Es una muestra de orgullo desmedido, puede ser, pero era una posición firme de padre, en el sentido que es el hijo que debe dar el paso, en esto, en otras cosas no, y él tenía que hacerlo”, complementó.

¿Cómo lo vivió Nico Solabarrieta?

El relator futbolístico explicó las bases de su descontento con la decisión de Nicolás al preguntarle directamente: “¿Por qué te quieres volver?”, y luego agregó: “Y ahí me dice ‘no sólo me vuelvo, me vuelvo para un reality show’”.

En ese instante de la entrevista, Nicolás metió la cuchara y comentó: “Ahí se empezó a calentar la conversación, feo”. Y tras ello, el exfutbolista señaló que “le dije ‘mira, si voy a entrar no te lo voy a preguntar, te lo estoy informando, que si llego a entrar, voy a entrar y no te voy a preguntar, es para que sepas’”.

Finalmente, acerca de este desencuentro con su padre Fernando, Nicolás Solabarrieta expresó: “A mí lo que me dolió fue cuando me dijo que en un momento pasé de ser un estudiante de la universidad a entrar a un reality show, como que para él era una gran decepción”.