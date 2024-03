“Cuando Pamela Díaz dice...”: Ivette Vergara reacciona a los dichos de La Fiera sobre su hijo Nicolás Solabarrieta

En uno de los capítulos más recientes de Tierra Brava, el reality de Canal 13, se desarrolló una dinámica intrigante que captó la atención de los espectadores. En esta actividad, los participantes tuvieron que escoger a un compañero del sexo opuesto para un juego llamado “amor o desamor”.

En este contexto, Nicolás Solabarrieta sorprendió al escoger a Pamela Díaz como su compañera en esta dinámica. La elección del exfutbolista se basó en considerar a La Fiera como una “mala influencia”, una afirmación que generó curiosidad entre los demás participantes y el público.

Matías Vega, uno de los animadores del reality, no dudó en cuestionar a Nico Solabarrieta sobre el motivo detrás de su elección. El hijo de Ivette Vergara respondió explicando que “podría ser porque tiene una personalidad tan fuerte y tiene más seguidores que gente real, que tiene su personalidad para imponerse y no hacer las cosas que ellos realmente piensan”.

En un intercambio de opiniones, Pamela Díaz respondió a los comentarios de Nico Solabarrieta de manera sorprendentemente positiva. Reconoció la opinión de Solabarrieta y expresó su respeto hacia él. “Eres una persona correcta, leal y respetuosa. Me encanta la gente verdadera, eres un bacán y no me importa lo que diga la gente. Estás muy bien criado”, afirmó.

La reacción de una mamá orgullosa

La reacción de Pamela Díaz no pasó desapercibida para Ivette Vergara, la mamá del joven exfutbolista. La conductora TVN Vergara expresó su gratitud por las palabras de La Fiera hacia su hijo Nicolás y compartió su aprecio a través de una historia en su cuenta de Instagram. “Cuando Pamela Díaz dice ‘estás muy bien criado... Yo...”, escribió, acompañando una captura del reality con una imagen de una mujer abrazando un corazón.