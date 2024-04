“¡Dejemos de ser doble moral!”: Fran Undurraga responde a quienes la critican por vender contenido erótico

Fran Undurraga se encuentra en el ojo del huracán una vez más debido a las críticas que recibe por su estilo de publicaciones. Si bien es una figura que recibe halagos constantes, también está expuesta a comentarios negativos, especialmente por su participación en la venta de contenido para adultos en plataformas especializadas, como Unlock.

Ante esta situación, Fran Undurraga decidió tomar cartas en el asunto y expresó su descontento a través de una publicación en su perfil de Instagram. En sus palabras, manifestó: “Dios. Qué manera de juzgar. No me avergüenzo de vender contenido online, no le hago mal a nadie, no soy mala persona”.

Luego, la modelo se refirió a los comentarios negativos que suele recibir. “Estoy aburrida de escuchar comentarios como ‘tonta’, ‘solo sirves para eso’, etc. ¡Puros prejuicios! Ustedes ven solo el 5% de un ser que es complementario. Y sí, además de tener mi contenido, estoy estudiando constantemente, tengo una carrera, cursos, soy filántropa, poeta a veces, lectora empedernida, sibarita, ¡estudiosa de varios temas!”.

“Y no porque haga “fotos” significa que ese 5% es el TODO de una persona”, añadió.

La reflexión de Fran

Finalmente, Fran Undurraga hizo un llamado a la reflexión: “¡Dejemos de ser doble moral! Si te sientes bien con tu cuerpo y quieres, muestra tu sensualidad (si te hace feliz), y recuerda, no permitas que eso te quite el 95% restante, eres el 100% para quien realmente se da el gusto de conocerte”

Como era de esperarse, la publicación de Fran Undurraga generó diversas reacciones en la comunidad virtual. Mientras algunos usuarios salieron a apoyarla y elogiaron su valentía para enfrentar las críticas, otros continuaron con comentarios negativos y mala onda.