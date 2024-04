Deja Arsmate y vuelve a los realities: Esta es la nueva participante confirmada de “¿Ganar o servir?”

El nuevo reality de Canal 13, ¿Ganar o servir? De vuelta al pasado, se estrenará pronto con un elenco variado y lleno de experiencias televisivas. Y entre los participantes, se acaba de confirmar que se encuentra Camila Recabarren, conocida por su trayectoria en realities como Amor a prueba y ¿Volverías con tu ex?.

Camila, de 33 años, ha vivido una transformación significativa en los últimos años. Después de su paso por la televisión y algunos escándalos, decidió mudarse al Valle del Elqui con su hija Isabella, buscando una conexión más profunda con sus raíces y su interior. Esta experiencia fuera de los medios le permitió crecer y replantear sus prioridades, enfocándose en proyectos personales y en el bienestar de su hija.

“Desde chica yo lo único que quería era llegar a la tele. Pero devolverme al Valle fue como darme cuenta de todo lo que había pasado, darme cuenta de otras cosas y desde ahí, desde mis raíces, poder observar y enraizarme con la tierra, con mis ancestros. Me hice consciente, conecté con mi interior”, explicó la modelo.

Su polémica en Estados Unidos

Y tras ello, se refirió a la denuncia que le hizo una ex amiga en Estados Unidos, quien la acusó de no pagarle el arriendo. “Yo sí le pagué a ella, ella me pidió que le pasara la plata a un intermediario y él no se la pasó, pero ese no era mi problema. Yo creo que ella quería perjudicarme, a mi hija nunca le dio confianza”, afirmó.

“Crecimos caleta en ese viaje, fue muy lindo. Nos fuimos sin un plan, pensando que podíamos, pero pasaron cosas, obstáculos, y tuve que volver. Ahora quiero irme con un colchón, y por eso entro a este reality. Con mi hija tenemos miles de proyectos, metas y sueños que cumplir. Quiero viajar fuera de Chile, irme a estudiar afuera, estudiar idiomas, estudiar joyería, quiero que la Isa estudie en colegios afuera. Quiero nutrirme y al menos hasta los 40 no parar”, añadió.

Ahora, de regreso en la pantalla con ¿Ganar o servir?, la modelo que tiene una cuenta en Arsmate, muestra una nueva perspectiva. “En los realities anteriores yo estaba dolida con la vida, tenía muchos temas pendientes. Ahora ya no tengo tantos traumas, trato de estar más en el presente y de velar por mí. Creo que en ese momento podría haberlo disfrutado más, haberle sacado más provecho, y quizás hubiera ganado, pero me faltaba conciencia”, sostuvo.

“Quiero aportar con un poquito de luz, y no se trata de hacer yoga o de vestirme hippie, sino con algo interno. Por ejemplo, puedo meditar infinitamente, respiro mejor, aprendí a alimentarme bien, ya no me puedo comer un animalito. Si llego a un lugar y siento una mala energía, me voy. Aunque sigo siendo la misma persona, he evolucionado”, complementó.

En cuanto a su motivación para participar en el reality, Camila enfatizó su deseo de ganar. “Mi prioridad es ganar el reality. Yo creo que aquí no me va a ganar ninguna, tendrían que meter a alguien que compita tan fuerte como yo”, aseguró.

Está soltera y abierta a tener algo con un hombre... o una mujer

Más adelante, sobre sus relaciones interpersonales dentro del programa, la modelo expresa curiosidad por reencontrarse con antiguos compañeros de realities y muestra interés en relacionarse con personas como Gonzalo Egas, “porque boxea, quiero que me enseñe”. Y luego, indicó que “la Oriana no me cae mal, pero siento que ella me tiene miedo, porque soy más alta, y me vio cuando le pegué a Eugenia”.

“A Gala en cambio la encuentro muy sabelotodo, como que tiene su autoestima bien alta, me gustaría verla más humilde”, agregó.

Finalmente, Respecto a su vida sentimental, Camila Recabarren menciona estar actualmente soltera. “Estoy muy enfocada en mí, pero no me cierro a nada, aunque igual mis gustos son bien particulares. Por ejemplo, la última persona que me movió el piso fue un hombre, y yo había estado sólo con mujeres desde el Joaco (Méndez)”, expresó.

“Por eso ahora siento que me hace mejor estar con hombres para equilibrar mi energía entre femenino y masculino, si no ando muy tirada para un solo lado. Pero igual con mujeres lo pasé bien”, concluyó.