Un lamentable caso quedó al descubierto durante los últimos días, luego que una denuncia revelara que la joven estudiante Catalina Cayazaya Cors se quitó la vida tras sufrir acoso por parte de docentes de la Universidad de Los Andes.

Su madre, Carolina Cors, fue quien denunció los abusos que sufrió su hija por parte de las y los profesores.

Sobre este caso conversó la mujer en Ciudadano ADN, donde entregó una serie de antecedentes. “Yo quería visibilizar esto, pero nunca me imaginé la avalancha que iba a significar. Igual eso me pone contenta, de que logré el objetivo que me había propuesto, que era visibilizar el maltrato“, partió señalando.

En esa línea, detalló que todos los problemas empezaron en el año 2022, etapa en el que ingresó a su internado y “se fue a pique”.

“Yo nunca había visto a mi hija con miedo. Ella de verdad es cualquier cosa menos temerosa, y yo la veía con miedo. Ella lloraba, llegaba angustiada del internado, se iba angustiada en la mañana, no quería ir. Todos los días contaba historias de cómo la habían humillado”, relató.

Respecto a la Universidad de Los Andes y sus intentos de acercamiento, Carolina Cors expresó que “yo no tengo nada que escuchar de la universidad en este momento. Yo tengo muchas cosas que decirles, pero escuchar de ellos ya nada”.

“La Superintendencia de Educación se encargará de que ellos hagan los cambios que tienen que hacer, pero nada de lo que me digan a mí me puede servir”, prosiguió.

Además, aclaró que su objetivo “no es judicializar esto, porque ninguna sanción penal me devolverá a mi hija”.

“Ojalá lograr algún cambio en el trato estudiantil de los estudiantes de la salud, porque esto es algo generalizado”, prosiguió.

Finalmente, manifestó estar abierta “para reunirme con toda la gente que sea necesario, porque si realmente logramos un cambio efectivo... qué mejor legado podría haber dejado mi hija a esta sociedad”.