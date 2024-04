Esta semana, se han dado a conocer diversos antecedentes del caso de Catalina Cayazaya Cors, estudiante de Terapia Ocupacional de la Universidad de Los Andes que se quitó la vida a mediados de marzo tras denunciar acoso por parte de sus docentes.

Ante ello, la institución de educación superior resolvió abrir una investigación del caso para “establecer eventuales responsabilidades”.

Bajo ese contexto, la madre de la víctima, Carolina Cors, entregó su testimonio en Ciudadano ADN con respecto a lo sucedido con su hija y la manera en que se actuó por parte de la universidad.

“Estoy impresionada porque yo quería visibilizar esto, pero nunca imaginé la avalancha que iba a significar. Igual eso me pone contenta de que logré el objetivo que me había propuesto, que era visibilizar el maltrato y ojalá lograr algún cambio en el trato estudiantil de los estudiantes de la salud”, partió señalando Carolina Cors.

En esa misma línea, la madre de Catalina Cayazaya, sostuvo que “esto es algo generalizado en la mayoría de las carreras de la salud. Entonces, ya viendo que la Superintendencia está tomando cartas en el asunto, me da harta esperanza de que pueda haber un cambio real”.

El actuar de la universidad

Uno de los puntos que no han pasado por alto en el caso, es la manera de actuar por parte de la universidad ante el caso. Frente a ello, Carolina Cors indicó que “la universidad desde un comienzo ha seguido una línea coherente de actuación de hacerse los locos, no contestar, responder con evasiva, con palabras bonitas, pero hechos concretos absolutamente nada”.

“Ellos (la universidad) se enteraron del fallecimiento de Catalina el mismo día, yo recibí una carta de condolencias,al día siguiente del fallecimiento de Catalina, de la universidad, y ellos han dicho en todas partes que se acaban de enterar a través de mi carta, pero ellos lo saben desde ese día. Incluso le pidieron al centro de alumnos de Terapia Ocupacional que mantuvieran reserva del caso por respeto a la familia. O sea, claramente eso habla de que querían que no se supiera de esta situación”, manifestó la madre de Catalina.

Sin embargo, de acuerdo a la palabra de Cors, ya no espera respuestas por parte de la institución de educación superior. “La verdad de las cosas es que yo no tengo nada que escuchar de la universidad en este momento. Yo tengo muchas cosas que decirles, pero escuchar de ellos ya nada”.

“Nunca se hizo nada, lo único comunicado que he visto de la universidad es que ellos dicen que están abiertos a recibir todas las inquietudes de los estudiantes, pero la cata se acercó a todas esas instancias a manifestar sus inquietudes, con su profesor guía, con su profesora a cargo, la dirección académica y de ninguna parte logramos ningún tipo de respuesta. Se seguían perpetuando los malos tratos y el acoso diario”, indicó Carolina Cors.

En ello, declaró que “me impresiona que nadie sea capaz de reaccionar. Cuando las chiquillas mandaron esta carta, firmada por la mitad del curso, las retaron. Les llamaron la atención, les dijeron que si perseveraban se exponían a sanciones. O sea, eso es casi matonaje”.

En esa misma línea, Carolina Cors describió que “yo incluso el año pasado, casi un año atrás, le escribí a la encargada de la dirección de terapia que mi hija no quería vivir, está escrito en un correo. Dije, necesito que tú me des una respuesta, mi hija no quiere vivir”.

No obstante, según el relato de Cors, por parte de la universidad no se recibieron mayores respuestas ni tampoco soluciones por la situación de su hija.

Ante la posibilidad de poder tomar alguna acción legal por lo ocurrido, la madre de Catalina Cayazaya, puntualizó que “no estaba en mis planes originales y la verdad no he tenido mucho tiempo de pensar en eso, no es mi objetivo porque la verdad ninguna sanción penal me va a devolver a mi hija. Lo que me ha dado un poco de paz es sentir que podemos provocar un cambio”, sentenció.