No va a la reelección: Daniela Peñaloza confirma que baja su candidatura para la comuna de Las Condes

Daniela Peñaloza, Las Condes, 1024x576 jpg ok

Pasado el mediodía, la actual alcaldesa de la UDI, Daniela Peñaloza, confirmó que baja su candidatura para la alcaldía de Las Condes.

Esto en el marco de una serie de investigaciones que pesan sobre el municipio del sector oriente de la capital.

La jefa comunal partió señalando que “desde que comencé mi gestión como alcaldesa, he puesto todo mi esfuerzo, todo mi trabajo y dedicación en hacer que Las Condes sea un mejor lugar para vivir, más seguro, por cierto, y más próspero. Humildemente, creo que hemos cumplido esa misión”.

“Lamentablemente, en los últimos meses se ha buscado majaderamente enlodar la gestión municipal que hemos realizado, mi honra, de manera infundada, con especulaciones que son injustas, que buscan crear falsos empates, sin medir consecuencias y que terminan produciendo un gran daño”, agregó.

“Por lo anterior, y porque no estoy dispuesta para que mi nombre sea un factor de división frente a este desafío que es mayor, he decidido no repostular al cargo de alcaldesa. Dejo así en libertad a la UDI y a los partidos de Chile Vamos para que institucionalmente resuelvan al mejor candidato que representa nuestras ideas y nuestros valores”, aseveró Peñaloza.

Por su parte, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, indicó que “gestos como este son una señal para todo el país, para toda la oposición, en un momento muy complejo para Chile”.

“La oposición hoy tiene el deber moral de ofrecerle una alternativa de unidad a Chile. Esa alternativa de unidad para el país es imposible de lograr si no tenemos gestos como el que acaba de hacer el día de hoy Daniela Peñaloza”, aseguró.

Finalmente, y consultado sobre si apoyarán como Chile Vamos a Marcela Cubillos, el parlamentario expresó que ella “es una candidata que ya ha manifestado su interés, (pero) no va a ser en una conferencia de prensa donde yo proclame o Chile Vamos proclame a un determinado candidato”.

“Acá hay instancias, conversaciones, no es por la prensa que uno proclama candidatos, pero nosotros sí esperamos que el espíritu que ella manifestó originalmente respecto de trabajar por la unidad de la oposición y poniendo a disposición su nombre, sea algo que, por cierto, se considere”, cerró.