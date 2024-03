La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, abordó en ADN Hoy su candidatura a la reelección de cara a las elecciones municipales, la que se ha visto envuelta en controversias tras el anuncio de Marcela Cubillos de que tiene la intención de competir por dicha alcaldía.

Sobre las “causas abiertas” por las que se está investigando al municipio, la jefa comunal recalcó que “las causas abiertas son eso: investigaciones. Y yo soy la principal interesada en que estas investigaciones se resuelvan pronto, para darle la certeza a los vecinos de que la gestión se hace con cuidado y que los fondos municipales se ocupan de la forma correcta”.

Agencia Uno | La exministra Marcela Cubillos Ampliar

En ese sentido, destacó que “el proyecto de ir a la reelección, y estar apoyada por Chile Vamos, es porque hemos hecho una buena gestión municipal, y los vecinos lo ven así, lo avalan así y respaldan así”.

“Yo no le tengo miedo a competir, llegué a este cargo precisamente compitiendo, y compitiendo cuando nadie me conocía, siendo la alcaldesa de todo Chile Vamos. Y no solamente gané la elección, sino que la gané con una ventaja que es importante”, añadió.

“Lograr la mayor unidad”

Respecto a las controversias que surgieron sobre competir con Cubillos por la alcaldía, Peñaloza señaló que “a los vecinos de Las Condes esta discusión poco les importa, lo que ellos quieren es un alcalde comprometido con la gestión municipal, estando en la calle y construyendo una mejor comuna. Y eso he hecho yo”.

Finalmente, afirmó que “la preocupación principal de la UDI y de Chile Vamos es poder lograr la mayor unidad y mirar este proceso con esa unidad que requiere la centro-derecha, para poder maximizar los resultados municipales, ganar las parlamentarias y así también llegar en mejor pie a la presidencial”.