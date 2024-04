Rajon Rondo tomó una importante decisión sobre su futuro en la NBA

Mientras los aficionados nos mantenemos atentos al desarrollo de la temporada regular 2023-24 de la NBA, las noticias también llegan desde fuera de la cancha, incluso más allá de la competencia como tal.

Y es que durante la jornada de este martes, 2 de abril, Rajon Rondo anunció una importante decisión sobre su futuro en la liga, generando un gran revuelo y dando mucho de qué hablar entre los fanáticos.

A sus 38 años, el base anunció su retiro de manera oficial. Esto, tras 16 temporadas como profesional dentro de la National Basketball Association, donde disputó 1.903 partidos (sumando temporada regular y playoffs).

‘Swag’ deja la actividad al nivel de elite promediando 9,8 puntos por partido, 4,5 rebotes y 7,9 de asistencias. A lo largo de los años vistió las camisetas de: Los Celtics, Mavericks, Kings, Bulls, Pelicans, Lakers, Hawks, Clippers y Cavaliers.

Actualmente, se encontraba sin club; su último partido fue el 10 de abril de 2022 cuando enfrentó a los Bucks defendiendo a los de Cleveland. Así, tras la temporada 2022-23 y la actual 2023-24 sin equipo, optó por el retiro.

También hay que recordar que a principios de año fue detenido en Indiana por posesión de armas y drogas, lo que se le suma al episodio de amenazas en contra de su expareja en 2022.

Junto a sus números y paso por diferentes equipos, Rajon Rondo se va de la NBA luego de coronarse dos veces campeón, en 2008 con Boston Celtics y en 2020 con Los Ángeles Lakers. Además, fue cuatro veces All-Star y lideró la liga en robos por partido en 2009-10 y en asistencias por partido en 2011-12, 2012-13 y 2015-16.

“Ha sido un tiempo fantástico”

La noticia del retiro llegó directamente por parte del jugador, quien lo comentó en el podcast All The Smoke, dirigido por Matt Barnes y Stephen Jackson. En dicha conversación apeló a que es momento de pasar tiempo con su familia y dar un giro respecto a su estilo de vida.

“Sí, ya he terminado. Quiero pasar tiempo con mis hijos. Ha sido un tiempo fantástico, aprecio la hermandad que he tenido con mis compañeros, vincularme y aprender con el paso de los años y que me han hecho el hombre que soy ahora. Subidas y bajadas, ha sido parte de mi vida”, señaló.

“Para mí, cuanto entré en este deporte, no era un tema de dinero, lo importante era el tiempo que le dedicabas en verano. Había que trabajar, llegar hasta aquí no era un sueño, era un objetivo”, comentó respecto a su llegada al más alto nivel.

“Mantenerte disciplinado durante la universidad, sacrificarte para llegar hasta ahí. Entiendo lo que me ha costado y por suerte he estado rodeado de la gente adecuada que me ha ayudado a llegar hasta el lugar correcto”, añadió.