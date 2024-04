“Delante de todos la encaró”: Aseguran que Gala Caldirola y Oriana Marzoli tuvieron su primer conflicto en “¿Ganar o servir?”

El nuevo programa de Canal 13, ¿Ganar o servir? comenzó con fuerza esta semana, con la noticia de que los participantes confirmados ya se encuentran en Perú grabando los primeros episodios de este reality de época que promete grandes emociones y conflictos.

Desde el reconocido portal de farándula Infama, se ha filtrado información sobre lo que sería el primer conflicto entre dos de las participantes más destacadas: Gala Caldirola y Oriana Marzolli. Ambas figuras televisivas han mantenido un distanciamiento y conflictos desde su encuentro en el reality Volverías con tu ex de Mega.

El origen de este primer conflicto del nuevo reality

Según lo reportado por Infama, el primer roce entre Gala y Oriana se originó a raíz de un chisme divulgado por Francisca Maira, ex participante de Gran Hermano Chile. Según el portal, “Oriana deja expuesta a Galadriel delante de sus compañeros”, todo esto debido a que Fran Maira reveló que Gala habría dicho: “no te juntes con Oriana porque no es querida”.

Esta situación desencadenó una confrontación entre Gala y Oriana, donde la primera se molestó con Fran por divulgar el comentario y la segunda encaró a Gala frente a todos, exigiendo explicaciones. Gala habría tenido que admitir que efectivamente había realizado esos comentarios sobre Oriana, lo que aumentó la tensión entre ambas participantes.

Es importante destacar que, según Infama, las grabaciones del programa ya han comenzado, y se espera que estos conflictos entre Gala Caldirola y Oriana Marzolli se intensifiquen a lo largo del encierro. La personalidad fuerte de Oriana y la historia conflictiva entre ambas aseguran momentos de alta tensión y drama en este nuevo reality.

Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre la dinámica del programa y posibles eliminaciones, lo que aumentará aún más la expectativa de los seguidores del reality.