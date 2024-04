Pangal Andrade recibe emotivo mensaje de apoyo por parte de su pareja Melina Noto de cara al estreno de “¿Ganar o servir?”

El reality ¿Ganar o servir? de Canal 13 generó gran expectativa con la llegada de sus nuevos participantes a Perú, donde se llevarán a cabo las grabaciones. Entre los nombres que destacan en esta nueva temporada se encuentra Pangal Andrade, reconocido por su participación y victoria en Año Cero.

El viaje hacia el país vecino significó para Pangal Andrade tener que despedirse temporalmente de su pareja, Melina Noto. Ante esta separación, Melina compartió un emotivo mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram, mostrando su apoyo incondicional y confianza en el desempeño de Pangal en el reality.

En sus palabras, Melina Noto expresó: “Buen viaje mi amor. Con toda la fuerza a cumplir tus metas. Para mí, ya ganaste”. El gesto fue acompañado por una tierna imagen donde se ve al deportista abrazando a su perro Bagual.

Las expectativas de cara al desempeño de Pangal en el reality

La participación de Pangal Andrade en ¿Ganar o servir? se perfila como una de las más destacadas, dado su historial en competencias anteriores y su determinación para alcanzar el éxito en cada desafío. “Es una gran presión que de antemano piensen que voy a ganar, porque voy a competir con pendejos, cabros mucho más chicos, y puede ser que entre y que me vuelen la raja”, dijo el deportista extremo cuando se confirmó su participación.

“Pero no he parado de hacer deporte nunca, me siento en muy buen estado, y de repente me empezó a picar el bichito de entrar a un reality de nuevo. Y vamos con todo, si no, pa’ qué”, añadió.

Además de Pangal Andrade, se confirmó la participación de otros competidores igualmente destacados, lo que promete una temporada llena de adrenalina, emociones intensas y desafíos emocionantes. Nombres como Gonzalo Egas, Luis Mateucci, Coca Mendoza, Oriana Marzoli, Faloon Larraguibel, entre otros, garantizan divertidas jornadas en el reality.