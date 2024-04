¿Se va a sumar al nuevo reality de Canal 13? Observan a Gisella Gallardo en el aeropuerto de Santiago

Durante este fin de semana, varios participantes del reality ¿Ganar o servir? viajaron a Perú para comenzar las grabaciones del programa de Canal 13. Entre quienes se subieron a un avión en el aeropuerto de Santiago, se encontraba Gisella Gallardo, quien fue captada mientras esperaba emprender un nuevo viaje. Esta coincidencia no pasó desapercibida y comenzaron a especular sobre su posible participación en el reality.

El rumor sobre la participación de Gisella en el programa cobró fuerza después de que se viralizara un spot publicitario del programa en el que se muestra a Naya Fácil hablando con Coca Mendoza sobre posibles compañeros de encierro. En el video, se menciona que Gala Caldirola fue anunciada oficialmente como participante y se especula sobre la presencia de Gisella en el reality. Este video aún se encuentra disponible en la cuenta de Instagram de ¿Ganar o servir?

“¿Te imaginas si la Gissella pierde una competencia y tiene que atender a la Gala?”, comentó Coca Mendoza en ese spot. El cual obtuvo mucho más sentido cuando se vio a la comunicadora y exparticipante de Top Chef VIP en el aeropuerto de Santiago durante lo mismos días en los que los participantes confirmados del reality viajaban hacia Perú.

¿Qué dijo Gisella Gallardo?

A pesar de estos rumores, Gisella Gallardo había aclarado hace unos días que no tenía intenciones de participar en un programa de este formato. Y recientemente, expuso que su viaje no era hacia Perú, sino que hacia Turquía, donde se encuentra actualmente.

En una declaración pública, la comunicadora mencionó que recibió una propuesta para el reality, pero decidió rechazarla debido a que considera que su prioridad son sus hijos y el formato del programa no se ajusta a sus valores y principios.

“Primero que todo, yo quería decirles que me molesta un poco que se esté haciendo publicidad con mi nombre, o supuestamente mi nombre, para este nuevo reality. El tema es que yo sí tuve la propuesta, sí fui a la reunión con ellos, y al final decidí que no iba a entrar porque para mí la prioridad ante todo son mis hijos (...) No me acomoda el formato. Yo tampoco creo ser un personaje que vaya a servir en ese reality, así que decidí no ingresar”, explicó Gisella en su declaración.

A pesar de su decisión de no participar en el reality ¿Ganar o servir?, Gisella Gallardo continúa siendo tema de conversación en las redes sociales y en el mundo del espectáculo, donde los seguidores del programa especulan sobre posibles cambios en el elenco y nuevas sorpresas que podrían surgir durante la temporada.