“Tengo poca paciencia”: Pangal Andrade se refirió acerca de cómo va a ser su relación con sus compañeros en el nuevo reality de Canal 13

Pangal Andrade, reconocido deportista extremo, reveló su nerviosismo ante su próximo ingreso al reality ¿Ganar o servir? en Canal 13. Durante una entrevista en el programa Sin Editar (YouTube), Pamela Díaz le preguntó directamente sobre sus sentimientos al respecto, a lo que él respondió: “Muy nervioso”.

La confesión de Pangal Andrade sorprendió a La Fiera, quien inmediatamente le pidió que profundizara sobre su decisión de participar en el programa. Ante lo que Pangal expresó: “Pa qué andamos con hueás, siempre me ha gustado la tele, desde chico (...) Cuando chico quería ser famoso (...) Hice las filas para todos los castings”. Y luego, agregó: “Tenía una personalidad de mierda, era súper vergonzoso (...) Ahora no me calla nadie”.

Durante la conversación, Pamela Díaz comentó sobre la primera impresión que podría dar Pangal, señalando que a simple vista no parece simpático. Esta observación generó comentarios del equipo detrás de cámaras, quienes lo describieron como “distante”. La Fiera analizó que su perfil no es el de un personaje televisivo que aparece con frecuencia en programas, lo que puede influir en esa percepción de distancia.

Tras ello, Pamela Díaz destacó la capacidad de Pangal para contar historias interesantes, algo que considera un punto a favor en el reality. Sin embargo, él señaló que “tengo harta historia que contar, pero tengo poca paciencia”.

¿Cómo se llevará con sus compañeros en el reality?

Sobre las relaciones que podría tener en el programa, Pamela mencionó a otros participantes como Luis Mateucci y Oriana Marzoli, pronosticando posibles interacciones. En cuanto a Mateucci, La Fiera sugirió que podría ser amigable inicialmente pero luego cambiar de actitud. “Porque te va a sobar el lomo, va a estar buena onda contigo, y en cualquier momento se va a dar vuelta y te va a pelar”, expuso la ex Tierra Brava.

“No le conviene estar mal contigo, porque eres mejor que él (...) Te podría traicionar”, añadió.

Respecto a Oriana Marzoli, mencionó la conductora de Sin Editar su personalidad gritona y desagradable, aunque reconoció que no está al tanto de su situación actual. “No te va a juzgar, por un tema de cabeza: gritona, desagradable”, le aseguró Pamela Díaz al deportista extremo. Y posteriormente, Pangal Andrade se refirió a El Ranty, con quien se lleva bien, aunque destacó que “está piteado”.

Sus expectativas de cara al encierro

Pangal también compartió sus temores sobre el encierro y las tensiones que pueden surgir al convivir con personas durante mucho tiempo en un espacio reducido. Expuso que a él le molestan “los hueones barsas (...) Que no respeten los límites, no pregunten”. Y además recordó su experiencia en otro reality a los 25 años, el programa Año 0. “Encerrarte en una casa, que estuve, pero tenía 25 años, y era heavy”, rememoró.

“El encierro es heavy, todo el rato con la misma gente, que alegan por hueás, que la comida, que se roban esto, que roncan, quieres dormir y hacen boche en la noche y no respetan a los demás (...) Me da miedo salir de mis cabales”, añadió.

Finalmente, Pangal Andrade reveló que tomó la decisión de participar en el reality por sí mismo y que solo habló del tema con su pareja, Melina Noto, quien le brindó “100% de apoyo, pero si la cagai...”.