“No soporto a los flojos”: Pangal Andrade es el nuevo participante confirmado del reality “¿Ganar o servir?”

Se anunció oficialmente el cuarto participante que se sumará al elenco del próximo reality ¿Ganar o Servir?, y se trata del reconocido deportista extremo y ganador del reality Año 0, Pangal Andrade. Este anuncio ha generado gran expectación, ya que el constructor civil es recordado como uno de los competidores más eficientes en los realities chilenos.

Con 38 años, Pangal Andrade, quien es sobrino de Ricardo Astorga y primo del también deportista extremo Pedro Astorga, se enfrenta a la presión de ser considerado desde el inicio como un fuerte candidato a ganar el nuevo desafío televisivo.

Al respecto, el propio Andrade comentó: “Es una gran presión que de antemano piensen que voy a ganar, porque voy a competir con pendejos, cabros mucho más chicos, y puede ser que entre y que me vuelen la raja. Pero no he parado de hacer deporte nunca, me siento en muy buen estado, y de repente me empezó a picar el bichito de entrar a un reality de nuevo. Y vamos con todo, si no, pa’ qué”.

Siente que los años ya le pesan

A pesar de su experiencia en realities, Pangal Andrade reconoce que han pasado 13 años desde su última participación, y la edad ha dejado sus huellas en su cuerpo. “Estoy en la crisis de los 40, lo noto en el cuerpo. Ahora cuando me lesiono no me recupero en 2 semanas, sino en 6 meses. También estoy más mañoso, más enojón, porque no me gusta que me lleven la contra”, confiesa el deportista.

“A mí o me caes bien o me caes mal, y tengo menos paciencia que antes, me molestan muchas cosas, como que alguien coma con la boca abierta o que meta ruido o que no deje dormir”, complementó.

Aunque algunos aspectos han cambiado con el tiempo, su espíritu competitivo sigue intacto. Pangal destaca su enfoque mental en la competencia: “Yo siempre digo que esto es un 60% mente y un 40% cuerpo, porque el que quiere, gana. Me carga cuando en un equipo hay alguien débil y uno lo ayuda y lo quiere entrenar para que el equipo gane, pero él no está ni ahí”, enfatizó el deportista extremo.

“No soporto a los flojos, los que cuando estamos compitiendo saben que no son buenos, les ofreces ayuda, y no quieren. Si eres débil, quiero que te saques la cresta y que tengas ganas. Quiero ver a gente con mentalidad ganadora en mi equipo, no vale venir a pasarlo bien solamente”, añadió.