Así es el restaurante chileno escogido entre los 5 mejores de Sudamérica: estuvo al borde de la quiebra

El restaurante chileno Boragó fue elegido por el sitio internacional Opinionated About Dining (OAD) como uno de los mejores de Sudamérica.

A cargo del chef Rodolfo Guzmán y su equipo, el restaurante ubicado en la comuna de Vitacura obtuvo el cuarto lugar, siendo solo superando por Don Julio Parrilla de Argentina, Mil Centro de Perú y Central también de Perú, que se quedó con el primer puesto.

A través de sus redes sociales, el fundador y propietario del local agradeció el reconocimiento que le hizo el portal: “Gracias por celebrar nuestra región y a cada uno de los restaurantes en esta lista”, escribió.

“Quiero agradecer a toda la familia Boragó, nuestro equipo y a nuestra comunidad a lo largo de todo Chile, así como a todos ellos que aún se sienten parte de ella, sobre todo a los que lideran sus propios proyectos fuera de Chile. Hoy celebramos la gastronomía Sudamericana!”, valoró el chef.

Asimimso, el restaurante chileno de la chef Carolina Bazán, llamado “Ambrosia” también fue reconocido por OAD, donde se quedó con el puesto número 48.

Ha recibido diferentes reconocimientos gastronómicos

Los platos en Boragó se caracterizan por la innovadora presentación y el uso de ingredientes nativos del país, que aportan un sabor único en sus preparaciones.

Según consignó FMDOS, su fundador dio a conocer que en los primeros años de apertura no fueron para nada un éxito. De hecho, el local estuvo al borde de la quiebra, pero que “gracias a un cambio importante de estrategia se logró que el local saliera a flote”.

Cabe mencionar que en 2023, el restaurante se posicionó en el lugar 29 de la reconocida entrega The World’s 50 Best Restaurants. De igual forma, el chef Guzmán también fue reconocido como uno de los 10 mejores cocineros en el planeta en el premio The Best Chef Awards 2023.

Según el sitio web del restaurante, se ofrecen menús de degustación que “recogen y combinan el mejor producto endémico del territorio chileno, en permanente evolución a lo largo del año”.

El restaurante tiene en su menú “Endémica” alrededor de 12 y 18 preparaciones, que tienen un valor de $155.000 por persona. Además, se puede agregar de manera opcional un maridaje de vino de $96.000 por persona (5-6 copas) y maridaje de jugos que tienen un valor de $40.000 por persona.