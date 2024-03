Ayuno intermitente: ¿Realmente provoca riesgos cardiovasculares?

Como todas las semanas, en el Ciudadano ADN recibimos la visita de nuestro Doctor Chef, óscar Barrera Marengo, quien en esta ocasión nos trajo una columna enfocada en un estudio que afirma que el ayuno intermitente dispara el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular.

“Quedó la tendalada con esto”, comentó el médico arengo al inicio de la conversación, para luego contextualizar la situación ocurrida a partir de una información otorgada en un póster de la American Heart Association con “un estudio de menor tamaño”.

“El póster decía que ‘el ayuno intermitente aumenta en un 91% el riesgo cardiovascular’. Alguien vio eso y dijo ‘aquí te tengo la noticia del momento’, y lo convirtieron en artículo”, señaló.

¿Realmente el ayuno intermitente genera riesgo cardiovascular?

Ante este contexto, el profesional de la salud aprovechó de citar a una colega amiga, Sofía Cienfuegos, doctorado y Phd en Nutrición, además de profesora en la Universidad de Illinois en Chicago.

“Ella explicó en su Instagram todo lo de este paper y qué pasa. Dijo que, a grandes rasgos, hay estudios en donde uno experimenta, y otros en donde mira datos que existen y se sacan conclusiones, que es el último caso”, explicó.

“¿Qué datos miraron quienes hicieron este póster polémico? Simplemente, buscaron cuál es la muerte general en Estados Unidos, según datos de la CBC, y buscaron datos de gente que naturalmente ayuna, que come durante 8 horas al día”, detalló.

Asimismo, el columnista indicó que “esta gente que naturalmente ayuna puede ser gente que naturalmente lo hace porque después se pone a tomar copete; porque no tiene para comer el resto del día; porque tienen condiciones malas de vida… no es necesariamente gente que hace este protocolo de ayuno intermitente”.

“Hicieron la comparación de estos datos, y efectivamente, la gente que ayunaba naturalmente, se moría más que la gente que no hacía nada. Solo haciendo esta observación de datos X que están flotando por ahí, hicieron un póster con el título polémico”, aseguró.

Desmintiendo el mito

En esa misma línea, el Doctor Chef dijo que distintos estudios sobre el ayuno intermitente es que “si el protocolo está bien hecho, disminuye el riesgo de muerte en general y de muerte cardiovascular”.

“Estos son estudios generales, no aplicable a todo el mundo. No quiere decir que todos puedan hacer ayuno, hay que consultarlo con un profesional para ver si vale la pena o no”, alertó.

“Ayuno intermitente no es dejar de comer… tiene todo un protocolo para poder tener beneficios en salud metabólica, disminución de índices inflamatorios, en regulación de ciertos niveles, etcétera”, precisó.

Así, el profesional de la salud dijo que “este titular es polémico, pero no es real… es simplemente un buen show”.