“¿Tenís miedo?”: los llamativos mensajes que le dejó Botota Fox a Naya Fácil luego de anunciar su renuncia al reality de Canal 13

La influencer Naya Fácil sorprendió a sus seguidores al manifestar su intención de “bajarse” del nuevo reality de Canal 13, ¿Ganar o servir?, debido a problemas emocionales que ha enfrentado recientemente. A través de varias stories en sus redes sociales, expresó su sentir y su falta de preparación para afrontar este desafío, además de dudar de los beneficios que este proyecto podría traerle en su vida profesional.

“Pido disculpas de antemano a todos, a mis facilines que quizás querían verme en la tele, les pido disculpas a Canal 13 y todo por haberme considerado, el equipo se ha comportado un siete conmigo, pero esto va en mi mente, no estoy bien. Lo lamento mucho, pero no puedo. Esta va a ser la cagad... más grande que voy a hacer en mi vida, pero me da igual, prefiero priorizarme a mí”, comentó la embajadora de Viña en una storie.

A pesar de su decisión, la situación se vuelve complicada, ya que Naya ya había firmado contrato para participar en el programa, lo que implicaría una millonaria multa en caso de desistir. La noticia generó diversos comentarios en redes sociales, donde algunos seguidores apoyaron su decisión y otros la criticaron.

“Prefiero pagar una multa y priorizar mi salud mental, yo realmente no estoy bien, estoy cada vez más inestable y eso me preocupa”, concluyó Naya al anunciar que iba a renunciar al reality.

Los mensajes de Botota Fox

Uno de los comentarios que llamó la atención fue el de Botota Fox, quien previamente había tenido un conflicto con Naya. A pesar de sus diferencias, Botota expresó un mensaje de apoyo para convencer a Naya de no retirarse del programa. En sus redes sociales, la transformista le dijo: “Ya poh ¿tenís miedo? ya poh Nayiii vamos con todo a pasarla bien. Yo te cuidaré hasta que no puedas más, pero te ayudaré hasta que no puedas más, vamos con todo Nayita”.

Botota continuó con sus mensajes de ánimo para Naya, instándola a no ser “lesa” y a disfrutar del programa junto al público. “No seas lesa, vamos a pasarla bien y responderle al público. Yo te cuido mi Naya Fácil, hue... te juro que te cuido y nos reiremos mil, te lo juro”, afirmó el transformista.