“Me quedé con la espina clavada de ‘1810′”: Gonzalo Egas es confirmado como el nuevo participante del reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”

Gonzalo Egas, reconocido por su participación en La Granja y 1810, se suma al elenco de ¿Ganar o servir? De vuelta al pasado, el nuevo desafío televisivo que promete emociones extremas y competencias épicas. Este programa, que se estrenará en abril en Canal 13, reunirá a competidores que vivirán como en el pasado, enfrentando pruebas que determinarán su rol en el encierro.

Con 48 años y una amplia experiencia en competiciones deportivas, Egas se siente en su mejor momento para enfrentar este nuevo desafío. En una entrevista reciente, compartió su entusiasmo y preparación para el reality: “Tengo 48 años, no 29, pero me encuentro bien, pleno para la competencia. De hecho, creo que estoy en mi mejor momento”.

“Yo entreno todos los días, voy 7 veces a la semana al gimnasio. Cuando voy 6 pienso que fui muy poco. Para mí es una rutina de la vida diaria. También hago artes marciales, un poco de box, de lucha, de artes marciales mixtas. Sé que puedo pegarme 25 minutos de lucha y estoy bien”, agregó.

Aunque actualmente es rostro de TNT Sports, donde transmite peleas y eventos deportivos, Gonzalo no dudó en aceptar la propuesta de ¿Ganar o servir? debido a su interés por retomar el espíritu competitivo de los realities. “Me quedé con la espina clavada de 1810, y espero poder ganar nuevamente. Me habían llamado antes a otros realities, pero ahora sí me gustó la propuesta”, explicó.

Ve en Luis Mateucci un participante competitivo

Su decisión también fue motivada por el elenco de competidores, entre los que destacan nombres como “Coca” Mendoza, Luis Mateucci y Pangal Andrade. “Me dio ganas de entrar el ver la gente que estaba, porque con ‘Coca’ tengo muy buena onda, Luis Mateucci me parece competitivo y buen líder, a Pangal lo conozco también y es un gran deportista. Hay competidores muy fuertes y entretenidos, así que va a estar bueno el encierro”, afirmó.

En cuanto a su rol dentro del encierro, Egas mencionó que no siente presión por convertirse en líder y prefiere dejar que los liderazgos surjan naturalmente. “Aprendí que los liderazgos se ejercen, no se buscan. Personalmente, para mí ser líder o no, no me mueve la aguja en nada. Si no me toca capitanear, mejor, menos responsabilidad y corro libre”, sostuvo.

Además, quien ganó el reality La Granja, enfatizó su disposición a convivir en un ambiente relajado y divertido: “Estoy en modo zen, la convivencia no va a ser tema para mí. Mientras se respeten mínimos comunes, como que no me jodan mientras duermo, o la comida. Pero la tolerancia está de mi parte, no es como antes, que era más estricto con ciertas cosas”.

“Estoy más relajado, para mí esto es algo divertido, quiero pasarlo bien, disfrutar, competir, y que cuando termine el programa mis compañeros digan que fui buena onda, y yo pueda decir lo mismo de ellos”, añadió.

Reveló que su principal motivación es su hijo Noah

A pesar de su enfoque en la competencia, Gonzalo no descartó la posibilidad de encontrar el amor durante el programa. “Lo que me interesa son las competencias, no voy a encontrar el amor en el reality. Pero estoy soltero y, como en todo lugar, uno no sabe lo que puede pasar”, aseguró.

Finalmente, Gonzalo Egas aclaró que su principal motivación es mostrarle a su hijo Noah, de 13 años, una faceta más real de su personalidad fuera de la televisión. “Tiene 13 años, somos muy cercanos. Me va a poder ver en un reality por primera vez, va a estar entretenido para él, me interesa que me vea como soy, no como un personaje”, concluyó.